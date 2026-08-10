Partido Panameñista incorpora paridad de género y protocolo contra la violencia política en su estatuto

La reforma también crea estructuras para promover la participación de personas con discapacidad, formar a autoridades locales y ampliar el uso de plataformas digitales.

Panamá/El Partido Panameñista aprobó una reforma a su estatuto que incorpora la paridad de género en sus procesos internos y nóminas, con una participación de 50% de mujeres y 50% de hombres.

Los cambios fueron avalados durante la Convención Nacional Extraordinaria celebrada el domingo 9 de agosto, convocada específicamente para someter a votación la propuesta preparada por una comisión especial del colectivo.

La reforma también establece un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dentro de la actividad política.

En materia de inclusión, el partido creó una secretaría encargada de promover la participación política, organizativa y electoral de las personas con discapacidad.

Otro de los cambios es la creación de la Secretaría Técnica de Descentralización, que brindará formación y asesoría a candidatos, autoridades electas y gobiernos locales. Esta estructura contará con una Escuela de Gestión Local y ofrecerá apoyo para la elaboración de presupuestos, planes de inversión y proyectos comunitarios.

El nuevo estatuto también incorpora una Secretaría Técnica de Tecnología y Plataformas Digitales y reconoce las reuniones virtuales o mixtas y el empleo de medios electrónicos para los procesos de comunicación y participación interna.

No obstante, existen diferencias internas en torno a la reforma. En ese sentido, David Montenegro, dirigente del Partido Panameñista, manifestó que la actualización del estatuto forma parte de los cambios impulsados bajo la presidencia de Jorge Herrera.

Lo importante es que las diferencias no nos lleven a la inmovilidad. El panameñismo tampoco puede quedarse en el pasado. Un partido tiene que valorar su historia, preservar su identidad y reconocer a quienes construyeron su legado, pero esa historia tiene que servir como punto de partida para mirar hacia adelante”, expresó Montenegro.

El dirigente agregó que el proceso continuará con las adecuaciones derivadas de las reformas electorales, la transformación digital, la renovación de la imagen del colectivo y la formación de nuevos liderazgos.

Los partidos no pueden convertirse en un TBT permanente, recordando solamente lo que fueron o lo que hicieron; tienen que ser capaces de transmitir esperanza, futuro y una visión de país a las nuevas generaciones”, sostuvo.

La Convención Nacional Extraordinaria había sido convocada mediante la Resolución n.º 08-2026 del Directorio Nacional, publicada en el Boletín Oficial del Tribunal Electoral. La reforma del estatuto era el único asunto sometido a votación durante la jornada.