¿Dónde donar ropa usada en buen estado? Alcaldía de Panamá habilita buzones comunitarios

Además de ropa y calzado, también se habilitaron buzones para la donación de libros.

La Alcaldía de Panamá puso en marcha un proyecto de economía circular y apoyo comunitario mediante la instalación de 10 buzones de recolección de ropa, calzado y libros en diversos puntos estratégicos del distrito capital. La iniciativa busca captar artículos de segundo uso para ser distribuidos en comunidades vulnerables.

Los ciudadanos pueden depositar prendas de vestir y calzado para damas, caballeros y niños directamente en los contenedores autorizados. Posteriormente, el personal municipal recolecta los artículos para abastecer los bazares comunitarios móviles que recorren los 26 corregimientos de la ciudad.

Requisitos para la donación de ropa y calzado

Las autoridades municipales enfatizaron que, al tratarse de un programa de apoyo social, se debe preservar la dignidad de los beneficiarios. Por ello, la Dirección de Gestión Social del Municipio de Panamá estableció criterios específicos para las donaciones:

Buen estado: Las prendas y calzados deben ser de segundo uso pero aptos para vestir.

Las prendas y calzados deben ser de segundo uso pero aptos para vestir. Sin daños: No se aceptará ropa rota, manchada o con desgaste extremo.

No se aceptará ropa rota, manchada o con desgaste extremo. Calzado funcional: Los zapatos, zapatillas o sandalias no deben estar rotos ni despegados.

¿Dónde están ubicados los buzones de recolección en Panamá?

Para facilitar la entrega de las donaciones, se han distribuido 10 puntos de recolección en instalaciones públicas, parques y zonas comerciales:

Don Bosco: Complejo Deportivo Roberto Kelly. Juan Díaz: Parque Heliodoro Patiño. Alcalde Díaz: Mercado Municipal. Bella Vista: Parque Andrés Bello (Villa Argentina) y Parque Urracá. San Francisco: Gimnasio Heliodoro Patiño. Parque Lefevre: Gimnasio Gringo de la Guardia. Betania / Tumba Muerto: Multimax. Calidonia: Edificio Hatillo (Sede de la Alcaldía). San Felipe: Mercado Municipal San Felipe Neri.

Programa Lee, Fluye y Pásalo: Recolección de libros usados

Además de la vestimenta, los dispositivos habilitados funcionan como centros de acopio para el programa "Lee, Fluye y Pásalo". Esta vertiente del proyecto invita a los residentes a depositar libros usados, textos educativos, cuentos y revistas en buen estado.

El material didáctico y literario recolectado se redistribuye con el objetivo de fomentar la lectura y facilitar el acceso a la cultura en los barrios con menor infraestructura de bibliotecas públicas. Todo el inventario de ropa, zapatos y textos se traslada semanalmente a través de un dispositivo móvil municipal que opera con carpas y mesas en las distintas juntas comunales de la capital.