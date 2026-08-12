Messi despide a su padre con una conmovedora carta y abre 'dudas' sobre su futuro: 'No sé qué voy a hacer sin vos'

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidiendo con el desarrollo del Mundial 2026 .

El astro argentino Lionel Messi dijo que tiene "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más", este miércoles en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, quien murió el viernes a los 68 años.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo muchas dudas de que vaya a seguir haciendo por mucho tiempo más", escribió Messi en sus redes sociales.

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidiendo con el desarrollo del Mundial 2026.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", dijo el astro argentino, que partió el martes por la noche de Argentina rumbo a Estados Unidos tras el funeral de su padre.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", dijo Messi en sus primeras declaraciones tras la final perdida ante España por 1-0 en Nueva Jersey.

Messi destacó el papel fundamental de su padre en su vida y en su carrera: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada".