Petróleos Delta Y NSolar firman alianza estratégica para impulsar la generación de energía solar en Panamá

La alianza reafirma el compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad y la transformación energética del país, y amplía la instalación de sistemas solares en la mayor red de estaciones de servicio del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Petróleos Delta y NSolar suscribieron un convenio estratégico para impulsar la generación de energía solar en Panamá e incorporar soluciones renovables en la red de estaciones de servicio. La alianza reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia operativa y una transición hacia un modelo energético responsable.

UN LIDERAZGO CONSTRUIDO DESDE 2006

Petróleos Delta ha sido pionera en la integración de energías renovables en su operación. Desde 2006, la compañía dio los primeros pasos instalando paneles solares en sus estaciones de servicio, anticipándose a la tendencia regional y apostando por soluciones más eficientes y sostenibles.

CIFRAS QUE RESPALDAN EL COMPROMISO

Actualmente, la operación solar de Delta en Panamá registra resultados que demuestran la solidez de su apuesta por las energías renovables: ha generado 3,575 MWh hasta la fecha, opera 7 ubicaciones con generación activa y alcanza una generación anual estimada de 942 MWh. En total, 22 ubicaciones cuentan con infraestructura solar instalada, y para el periodo 2026–2027 se proyecta incorporar 15 nuevas instalaciones, ampliando significativamente la capacidad de generación limpia en su red de estaciones de servicio.

UNA ALIANZA CON VISIÓN DE FUTURO

Con la firma de este convenio, Delta y NSolar buscan acelerar la expansión de proyectos de energía limpia, promover operaciones más eficientes, reducir el impacto ambiental y fortalecer la infraestructura energética del país.

Esta colaboración marca un nuevo capítulo en la estrategia de sostenibilidad de Delta, consolidando su liderazgo en la adopción de tecnologías limpias y su compromiso con un Panamá más consciente, eficiente y preparado para los retos energéticos futuros.

"Nuestro rol es claro: garantizar el suministro que mueve al país, y hacerlo de forma cada vez más eficiente y responsable. Con NSolar damos un paso más en esa dirección, incorporando soluciones solares a nuestras operaciones y optimizando recursos, sin perder de vista nuestra esencia", indicó Roberto Chevalier, Gerente de Sostenibilidad de Petróleos Delta.