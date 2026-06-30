HELMET de Distribuidora Tzanetatos amplía su presencia en los hogares panameños con una nueva línea de untables elaborados en Panamá

La marca panameña incursiona en una nueva categoría de consumo con productos elaborados localmente, ampliando su portafolio y fortaleciendo la producción nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La marca panameña Helmet continúa fortaleciendo su presencia en los hogares del país con el lanzamiento de su nueva línea de untables, una apuesta que marca su ingreso a una categoría de alto crecimiento dentro de la industria alimentaria nacional.

Desarrollada por Lavery Panamá, empresa perteneciente al Grupo Tzanetatos, esta nueva propuesta representa un paso importante en la evolución de una marca reconocida por generaciones de panameños en categorías como aceites y margarinas.

La incursión en esta categoría responde a una estrategia de crecimiento orientada a ampliar el portafolio de la marca y ofrecer a los consumidores productos elaborados bajo altos estándares de calidad, con sabor diferenciado y precios accesibles.

"Este lanzamiento representa el inicio de una nueva etapa para Helmet. Queremos seguir ganando espacio en la cocina de los panameños con productos elaborados en Panamá, de alta calidad y a precios accesibles, acercando a más consumidores lo que hemos denominado 'El Lujo de Todos los Días'", destacó Marco Ayarza, Gerente de Mercadeo de Grupo Tzanetatos.

Como producto protagonista de esta primera fase, la marca presenta su mayonesa Helmet, desarrollada para competir en una de las categorías de mayor consumo dentro del mercado panameño. Actualmente está disponible en presentación de 180 gramos y próximamente incorporará formatos de 350 gramos y un galón.

La nueva línea ya se encuentra disponible en algunas cadenas de supermercados del país y continuará ampliando progresivamente su distribución para llegar a más puntos de venta a nivel nacional.

Lavery Panamá mantiene una fuerza laboral de más de 185 colaboradores, reafirmando el compromiso del Grupo Tzanetatos con la producción nacional y la generación de empleo en el país.

Elaborados 100 % en Panamá por talento panameño, los nuevos productos reflejan la capacidad de innovación y desarrollo de la industria alimentaria local, consolidando una propuesta que combina calidad, sabor y accesibilidad.

Con esta nueva categoría, Helmet da un paso estratégico en su crecimiento y reafirma su compromiso de seguir acompañando los momentos cotidianos de consumo de las familias panameñas.