Samsung transforma la experiencia móvil con la nueva serie Galaxy Z y su IA agéntica

La integración nativa de Galaxy AI y herramientas de automatización avanzada en los nuevos plegables permiten resolver tareas cotidianas en menos pasos

Ciudad de Panamá, Panamá/Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy la serie Galaxy Z, una nueva generación de plegables optimizados desde el hardware para ofrecer capacidades de inteligencia artificial proactivas, seguras y personalizadas que se adaptan al estilo de vida de cada usuario.

“Conforme la IA se vuelve más autónoma, el smartphone se consolidará como el portal de acceso más íntimo a entornos que comprenden y se amoldan a las necesidades de cada persona”, explicó TM Roh, director ejecutivo (CEO), presidente y líder de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung Electronics.

Tres dispositivos, tres experiencias Galaxy

Galaxy Z Fold8 (inmersión cotidiana en un diseño más liviano): Con solo 201 g, el Galaxy Fold8 es el Galaxy Z Fold más liviano de Samsung hasta la fecha. Combina el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4800 mAh. Su pantalla externa 10:16 resulta cómoda para mensajería y navegación, mientras que la pantalla principal 4:3 crea un lienzo más grande para juegos, películas y lectura. La nueva tecnología Flex Titanium ayuda a hacerlo más delgado sin sacrificar durabilidad, y la pantalla alcanza hasta 3000 nits de brillo con Vision Booster. En cámara, incorpora cámaras duales de 50 MP, Dual Recording y My FanCam, que reencuadra automáticamente las tomas para redes sociales.

Con solo 201 g, el Galaxy Fold8 es el Galaxy Z Fold más liviano de Samsung hasta la fecha. Combina el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4800 mAh. Su pantalla externa 10:16 resulta cómoda para mensajería y navegación, mientras que la pantalla principal 4:3 crea un lienzo más grande para juegos, películas y lectura. La nueva tecnología Flex Titanium ayuda a hacerlo más delgado sin sacrificar durabilidad, y la pantalla alcanza hasta 3000 nits de brillo con Vision Booster. En cámara, incorpora cámaras duales de 50 MP, Dual Recording y My FanCam, que reencuadra automáticamente las tomas para redes sociales. Galaxy Z Fold8 Ultra (el plegable Ultra para la máxima productividad): El Fold8 Ultra trae el diseño Z Fold más delgado de Galaxy: apenas 4,1 mm desplegado y 215 g. Su pantalla principal de 8 pulgadas abre un espacio de trabajo productivo para la multitarea. En fotografía, suma una cámara principal de 200 MP con HDR, una nueva cámara ultra angular de 50 MP, Nightography mejorada y grabación de video en 8K a través del códec APV, con Cine LUT para control de color cinematográfico. Está impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes.

El Fold8 Ultra trae el diseño Z Fold más delgado de Galaxy: apenas 4,1 mm desplegado y 215 g. Su pantalla principal de 8 pulgadas abre un espacio de trabajo productivo para la multitarea. En fotografía, suma una cámara principal de 200 MP con HDR, una nueva cámara ultra angular de 50 MP, Nightography mejorada y grabación de video en 8K a través del códec APV, con Cine LUT para control de color cinematográfico. Está impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes. Galaxy Z Flip8 (la experiencia Flip más elegante y expresiva con IA nativa): Con un peso de apenas 180 g y un grosor de solo 6,1 mm, es el Flip más delgado y liviano de Samsung. Su FlexWindow reinventada funciona como una interfaz cotidiana con IA nativa: trae Now Brief a la pantalla externa y facilita la automatización mediante Gemini Intelligence, activable con la tecla lateral o por voz. En cámara, una cámara de 50 MP con ProVisual Engine ofrece la experiencia de selfies más avanzada del Flip, complementada por Flex Mode, Camcorder Grip con Zoom Rocker, Super Steady con Bloqueo horizontal, FlipShot y Mirror view.

IA, seguridad y disponibilidad

Toda la línea optimiza la IA con Now Brief, Now Nudge y Gemini Intelligence para conectar más de 40 apps en menos pasos, protegidos desde el chip por Samsung Knox (KEEP y Knox Vault) en One UI 9.0. Disponibles en preventa a partir de hoy en colores como Graphite, Cream, Violet Shadow, Lavender y Pink, incluyen 6 meses gratuitos de Google AI Pro (5 TB) y mejoras en Smart Switch para migrar desde iOS.

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