DHL Express impulsa en Panamá su servicio Heavy Weight Express para cargas internacionales urgentes de gran volumen

Ciudad de Panamá, Panamá/DHL Express, compañía líder mundial en transporte exprés internacional perteneciente al Grupo DHL, continúa fortaleciendo en Panamá su servicio Heavy Weight Express, diseñado para empresas que requieren movilizar mercancías de gran peso hacia o desde mercados internacionales sin renunciar a la velocidad y confiabilidad que caracteriza al servicio exprés.

Esta solución está orientada a operaciones de importación y exportación que superan los 50 kilogramos y alcanzan hasta 3.000 kilogramos, ofreciendo una alternativa para organizaciones que necesitan transportar carga pesada con tiempos de tránsito competitivos, visibilidad en cada etapa y soporte especializado.

El crecimiento del comercio internacional ha impulsado una mayor demanda por este tipo de servicios. En Panamá, DHL Express reportó un aumento del 5% en los envíos de más de 50 kg durante 2025, una tendencia que evidencia cómo las empresas buscan soluciones que les permitan mantener la continuidad de sus operaciones mediante entregas rápidas y eficientes.

Sectores como el automotriz, ciencia y salud, tecnología y moda encuentran en Heavy Weight Express una herramienta para responder a sus necesidades logísticas, especialmente cuando deben movilizar equipos, componentes o productos cuya disponibilidad inmediata resulta determinante para evitar interrupciones en la cadena de suministro.

Entre las cargas que con mayor frecuencia utilizan este servicio destacan:

Repuestos y componentes para la industria automotriz destinados a talleres, distribuidores y flotas empresariales.

Equipos médicos, insumos científicos y materiales para laboratorios que requieren seguimiento especializado y tiempos de entrega reducidos.

Equipos tecnológicos, componentes electrónicos y mercancía de alto valor para proyectos corporativos o reposición de infraestructura.

Inventario para el sector moda y retail, especialmente durante temporadas de alta demanda, lanzamientos de colecciones o reposiciones urgentes.

Productos estratégicos para la operación de las empresas, cuya urgencia, peso o valor exige monitoreo permanente y una coordinación precisa entre origen, aduanas y destino.

“En Panamá vemos una demanda creciente por soluciones exprés capaces de acompañar operaciones más complejas y cargas de mayor peso. Las empresas no solo necesitan mover mercancía; necesitan hacerlo con visibilidad, coordinación y confianza”, señaló Sandra Miró, Country Manager de DHL Express Panamá.

Heavy Weight Express opera sobre la infraestructura global de DHL Express, presente en más de 220 países y territorios, respaldándose en equipos especializados que supervisan cada envío de forma proactiva. El servicio contempla acompañamiento durante todo el proceso, incluyendo recolección, gestión documental, despacho aduanero, seguimiento en tránsito y entrega final.

Soluciones para operaciones que no pueden detenerse

El aumento en los envíos de gran peso refleja la evolución de las cadenas de suministro, donde las compañías necesitan alternativas capaces de responder con rapidez sin sacrificar la trazabilidad del proceso.

A diferencia de otros esquemas logísticos, el transporte internacional de mercancías pesadas requiere una coordinación más detallada entre múltiples actores, así como un seguimiento continuo para minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de los tiempos de entrega.

“Cuando una empresa necesita movilizar carga de mayor peso de forma urgente, el valor no está únicamente en el transporte. Está en la capacidad de coordinar origen, tránsito internacional, aduanas y entrega final con un solo estándar de servicio. Ese acompañamiento es especialmente importante para clientes que dependen de tiempos de respuesta confiables para mantener sus operaciones activas”, agregó Miró.

Panamá, un hub estratégico para el comercio internacional

Gracias a su ubicación geográfica y a su papel como centro logístico regional, Panamá continúa consolidándose como un punto estratégico para las operaciones internacionales de importación y exportación.

En este contexto, Heavy Weight Express ofrece a las empresas una alternativa especializada para responder a proyectos de gran escala, reposiciones urgentes y demandas de mercados internacionales con la rapidez que exige el entorno empresarial actual.

“Panamá es un mercado conectado, competitivo y con una demanda empresarial cada vez más sofisticada. Con Heavy Weight Express, seguimos acompañando a nuestros clientes con una solución que combina la velocidad del transporte exprés internacional con la experiencia operativa necesaria para gestionar cargas críticas de mayor peso”, concluyó Miró.

Heavy Weight Express forma parte de la evolución de DHL Express para atender cadenas de suministro cada vez más complejas. Lo que comenzó como un servicio especializado en el transporte internacional de documentos ha evolucionado hacia soluciones integrales de paquetería y carga pesada, respondiendo a las nuevas necesidades del comercio B2B y de empresas que requieren operaciones logísticas más flexibles, especializadas y eficientes.