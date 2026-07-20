Carbone Motors lanza el nuevo Forthing SX5, una apuesta por el espacio, la tecnología y la accesibilidad en Panamá

En tecnología, el vehículo integra atributos que suelen encontrarse en categorías superiores, como pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, panel digital de instrumentos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa con guías dinámicas, Bluetooth y múltiples asistencias de conducción.

Ciudad de Panamá, Panamá/Carbone Motors presentó oficialmente el nuevo Forthing SX5, un SUV con el que busca democratizar el acceso a uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado panameño mediante una propuesta centrada en diseño, equipamiento, amplitud y accesibilidad financiera en su recién inaugurada sucursal de Costa del Este.

La marca sitúa al SX5 como una de sus apuestas más competitivas del año al combinar una estética moderna y robusta con una configuración orientada al uso diario y familiar. El modelo incorpora parrilla frontal de gran presencia, iluminación moderna, sunroof eléctrico y una cabina para cinco pasajeros diseñada para ofrecer confort, amplitud y ergonomía tanto en ciudad como en recorridos largos.

En tecnología, el vehículo integra atributos que suelen encontrarse en categorías superiores, como pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, panel digital de instrumentos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa con guías dinámicas, Bluetooth y múltiples asistencias de conducción.

En el apartado mecánico, el Forthing SX5 equipa un motor gasolina de 1.6 litros con transmisión automática, una combinación pensada para ofrecer una conducción suave, eficiente y confortable en las condiciones habituales del mercado panameño.

La seguridad es otro de los pilares de la propuesta. El modelo incorpora control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con distribución electrónica, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, airbags frontales y anclajes ISOFIX.

Uno de los principales diferenciales del SX5 está en su planteamiento financiero. Con un abono inicial del 20 %, puede adquirirse con letras desde B/.100 por quincena, lo que lo posiciona como una de las alternativas más atractivas y accesibles dentro del segmento SUV en Panamá, siempre sujeto a aprobación crediticia y condiciones vigentes.

“El nuevo Forthing SX5 representa precisamente esa visión: democratizar el acceso a vehículos mejor equipados, con tecnología moderna y verdadero valor para las familias panameñas”, señaló Enrique Saturno, gerente general de Carbone Motors.

Con este lanzamiento, la compañía no solo amplía su portafolio SUV; también refuerza un mensaje de negocio claro: el mercado panameño demanda vehículos con mayor espacio, mejor equipamiento y precios más aterrizados, y el SX5 busca responder a esa ecuación con una propuesta competitiva y da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la inauguración de su nueva sucursal y taller en Costa del Este.

Para Carbone Motors esta apertura fortalece su capacidad operativa en el mercado panameño y reafirma su compromiso de largo plazo con el país. Esta nueva instalación se convierte en la octava sucursal de ventas y el sexto taller de la compañía a nivel nacional, un hito que acompaña una etapa de expansión sostenida para la marca dentro de la industria automotriz local.