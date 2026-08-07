Caja de Ahorros revoluciona la banca estatal con la nueva banca en línea que conecta con todos

Ciudad de Panamá, Panamá/Caja de Ahorros presentó oficialmente su nueva Banca en Línea Personal, que incluye versión Web y una nueva aplicación Móvil, como parte del proceso de evolución digital que impulsa la institución para ofrecer un servicio más ágil, práctico y alineado con las necesidades actuales de la familia panameña.

La nueva Banca en Línea de Caja de Ahorros, se convierte en la primera en ofrecer al usuario la integración de plataformas de pago, como Yappy, Kuara y Xpress. Adicionalmente, los clientes podrán gestionar de forma más autónoma sus productos y servicios, consultar sus movimientos, realizar recargas y pagos de servicios, aperturar cuentas de ahorro, realizar transferencias internacionales desde la Web o App Móvil, entre otros.

“Para Caja de Ahorros, modernizar nuestros canales digitales es una responsabilidad institucional con nuestros más de 650,000 clientes en todo el país. Nos hemos propuesto elevar los estándares de la banca estatal en materia de digitalización y proveer a nuestros clientes acceso a plataformas de primera categoría, que respondan a sus necesidades con practicidad, seguridad y rapidez” expresó Andrés Farrugia G., Gerente General de Caja de Ahorros.

Más seguridad para el usuario

Como parte de esta evolución, la plataforma incorpora un conjunto robusto de nuevas funcionalidades y mejoras, orientadas a fortalecer la experiencia, seguridad y autogestión del cliente. Entre las principales novedades destacan el registro y acceso mediante biometría, la recuperación de contraseña, así como la personalización del método para transaccionar, ya sea por token o por registro biométrico.

Practicidad y autogestión

La nueva Banca en Línea ha sido diseñada bajo un enfoque de simplicidad, solidez e innovación, permitiendo a los usuarios realizar transferencias, pagos y otras gestiones, desde un entorno más intuitivo, integrado y eficiente. Contiene herramientas de valor como la auto afiliación digital, sin necesidad de visitar sucursales; la visualización y activación de tarjetas de crédito, la personalización de PIN de tarjetas Mastercard y Visa, además de pagos y recargas a instituciones públicas, así como la autogestión de cartas de intereses hipotecarios y de referencia bancaria.

Aspectos Tecnológicos

El desarrollo de esta nueva solución digital se sustenta en estándares tecnológicos modernos que garantizan escalabilidad, disponibilidad, protección de la información y continuidad operativa, fortaleciendo la propuesta de valor del banco, como una institución sólida, confiable y en evolución constante.

Farrugia también agregó: “Los clientes regulares de nuestra Banca en Línea, deberán realizar su registro desde la Web o App Móvil, con el usuario que utilicen regularmente y seguir los pasos. Es muy intuitivo y fácil y será necesario, descargar la nueva App, ya que la versión anterior dejará de estar disponible. Estamos ofreciendo el sistema de vanguardia que merecen nuestros clientes, nos sentimos confiados de que nuevos usuarios adoptarán la nueva Banca en Línea para una gestión más ágil de sus finanzas”.

Adicionalmente, la entidad informó que se encuentra trabajando en el desarrollo de una banca especializada para su segmento comercial, la cual incorporará soluciones digitales orientadas a fortalecer la gestión financiera de empresas y comercios mediante la Web y una App Móvil, ampliando progresivamente su ecosistema de servicios digitales e integrando soluciones que simplifican la experiencia financiera de este segmento.

El futuro de la banca digital

Para mejorar la experiencia de los clientes, Caja de Ahorros también trabaja en dos grandes proyectos clave: uno es la Plataforma de Omnicanalidad, que buscar integrar todos los canales de contacto, brindar trazabilidad e identificar oportunidades de productos y servicios, ofreciendo una experiencia más personalizada. Por otro lado, el sistema Data Lake, será el nuevo cerebro de la información, el cual garantizará una mejor calidad y seguridad de la información, reduciendo los tiempos de respuesta y ofreciendo productos y servicios más alineados a las necesidades de sus clientes.

Con estas iniciativas, El Banco de la Familia Panameña, fortalece su compromiso con la inclusión, la modernización y el desarrollo de una banca más cercana, eficiente y alineada a las demandas del entorno digital.

Para conocer más de la nueva Banca en Línea de Caja de Ahorros puedes acceder a www.cajadeahorros.com.pa, descargar el App desde las tiendas de aplicaciones o contactar a sus canales oficiales: Call Center + 507 800-2252 Extranjero: +507 508-3456 A.N.D.R.E.A. +507 6949 0076.