Cummins Panamá incorpora Petro-Canada Lubricants a su portafolio y amplía su oferta para el mercado panameño

La incorporación de Petro-Canada Lubricants al portafolio de Cummins Panamá fortalece la disponibilidad de soluciones de alta calidad para la lubricación y protección de motores y equipos, respaldadas por soporte técnico especializado y una amplia red comercial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cummins Panamá, proveedor líder de soluciones de potencia, equipos y servicios para los sectores de transporte, construcción, industria y generación de energía, anunció la incorporación de Petro-Canada Lubricants a su portafolio de productos, fortaleciendo su oferta de soluciones de lubricación y protección de motores para el mercado panameño.

A través de este acuerdo de distribución, los productos de Petro-Canada Lubricants estarán disponibles mediante la red comercial de Cummins Panamá, brindando a clientes y distribuidores acceso a una oferta ampliada de soluciones de lubricación, respaldadas por el equipo local de ventas y soporte técnico. Esta incorporación amplía el portafolio de Cummins Panamá y permite acompañar a los clientes en la correcta selección del producto para cada aplicación, contribuyendo a la continuidad operativa de sus equipos.

“Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes soluciones cada vez más completas para afrontar los retos de sus operaciones. La incorporación de Petro-Canada Lubricants refuerza nuestro portafolio y nos permite seguir ampliando la oferta de soluciones disponibles para acompañar a nuestros clientes con el respaldo técnico y comercial de Cummins Panamá”, señaló Endrith Lozada, CountryManager de Cummins Panamá.

Petro-Canada Lubricants, parte de HF Sinclair Corporation, opera en más de 80 países y cuenta con una reconocida trayectoria en el desarrollo de lubricantes, grasas y fluidos especiales para aplicaciones industriales, comerciales y de transporte. Sus productos están formulados con tecnologías avanzadas que contribuyen al desempeño, la protección de motores y equipos, y a una mayor eficiencia operativa en una amplia variedad de aplicaciones.

Los productos de Petro-Canada Lubricants estarán disponibles a través de Cummins Panamá y su red comercial, ampliando las opciones de lubricación para clientes de los sectores transporte, construcción, industria, logística y generación de energía. Asimismo, el equipo local de Cummins Panamá brindará acompañamiento técnico para orientar la selección del lubricante más adecuado de acuerdo con las necesidades de cada operación.

“Nos complace que los productos de Petro-Canada Lubricants estén disponibles para el mercado panameño a través de Cummins Panamá y su red comercial. Su experiencia en el mercado, junto con su capacidad de atención y soporte técnico local, permitirá acercar nuestras soluciones a más clientes y contribuir a atender sus necesidades de lubricación”, afirmó Ron Serra, Gerente Comercial para Latinoamérica de Petro-Canada Lubricants.

La incorporación responde a las oportunidades de crecimiento de sectores como el transporte, la logística, la construcción y la industria, que continúan demandando soluciones confiables que contribuyan a mejorar la productividad, la eficiencia operativa y el desempeño de motores y equipos.

Adicionalmente, Cummins Panamá recuerda que, cuando una aplicación requiera el cumplimiento de especificaciones Cummins (CES), la aprobación dependerá del producto específico y de la aplicación correspondiente. Por ello, los clientes deberán verificar que el lubricante seleccionado cumpla con la especificación requerida por el fabricante, contando con el acompañamiento del equipo técnico de Cummins Panamá para la correcta selección del producto.

Con esta incorporación, Cummins Panamá refuerza su posición como proveedor integral de soluciones para la industria y amplía su portafolio con productos desarrollados con tecnología avanzada, respaldados por soporte técnico local y orientados a contribuir a la continuidad operativa y la eficiencia de sus clientes.