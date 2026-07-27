Lamentable: Niña de 8 años muere por inmersión en el río Chiriquí Viejo de Tierras Altas

La niña fue rescatada del río Chiriquí Viejo en el distrito de Tierras Altas, pero llegó sin signos vitales a un centro médico. El Sinaproc reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución ante el riesgo de crecidas repentinas en los ríos.

Tierras Altas, Chiriquí/Una niña de 8 años falleció por inmersión la tarde de este domingo en el río Chiriquí Viejo, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. De acuerdo con la información preliminar, la niña se encontraba junto a familiares cuando, por causas que serán investigadas por las autoridades, desapareció en las aguas del afluente.

Minutos después fue ubicada flotando y trasladada de urgencia al Minsa-Capsi de Volcán, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

Tras este hecho, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente a quienes residen o realizan actividades recreativas cerca de ríos y quebradas.

La entidad recordó que, aunque en las zonas bajas predominen condiciones soleadas, las lluvias que continúan registrándose en la Cordillera Central pueden provocar crecidas súbitas en los ríos.

El Sinaproc también informó que se mantienen avisos de vigilancia por fuertes mareas en el litoral Pacífico, por lo que recomendó a quienes visiten playas o desarrollen actividades acuáticas atender las advertencias de las autoridades.

Con este caso, ascienden a ocho las muertes por inmersión registradas este año en Chiriquí, la mayoría ocurridas en ríos, según el reporte de los organismos de emergencia.

Con información de Demetrio Ábrego