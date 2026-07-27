Proyecto de cárcel de máxima seguridad en Santa María de Herrera se mantiene; será presentado a la comunidad

El alcalde de Santa María, Iván de León, confirmó que las autoridades municipales manifestaron su rechazo al proyecto durante una reunión con la ministra de Gobierno. No obstante, señaló que el Ejecutivo mantiene la iniciativa y anunció que, después del 13 de agosto, se presentarán los detalles a la comunidad.

Los Santos/El alcalde del distrito de Santa María, Iván de León, en la provincia de Herrera, confirmó que sostuvo una reunión con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para abordar el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en un terreno ubicado en el área de Divisa.

En declaraciones a TVN Noticias, el alcalde indicó que durante el encuentro, realizado el pasado viernes, las autoridades municipales expresaron su oposición a la iniciativa. Sin embargo, señaló que la ministra les comunicó que se trata de un proyecto de Estado, por lo que continúa su desarrollo.

Según explicó, el centro penitenciario estaría destinado a albergar personas privadas de libertad procedentes de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Durante la reunión, las autoridades locales también plantearon su preocupación por la ubicación del proyecto dentro de la cuenca hidrográfica del río Santa María, así como por los posibles impactos que podría generar en el distrito.

De acuerdo con De León, la titular del Ministerio de Gobierno respondió que la infraestructura se construirá fuera de las zonas inundables y alejada de los centros educativos, por lo que, según manifestó, el impacto sobre la comunidad sería mínimo.

Asimismo, informó que las autoridades locales solicitaron que la explicación del proyecto no se limite a reuniones con representantes municipales, sino que incluya a los residentes del distrito.

De León señaló que Montalvo aceptó la solicitud y se comprometió a regresar al distrito después del 13 de agosto, fecha en la que se presentará formalmente la propuesta, para sostener encuentros con la comunidad y explicar el alcance de la obra, así como los beneficios que, según el Gobierno Nacional, traerá para Santa María.

Con información de Eduardo Javier Vega