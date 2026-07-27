Expertos analizan los desafíos de la democracia y la libertad de expresión en la era digital

Durante la jornada, expertos y participantes reflexionaron sobre los retos que plantea el entorno digital y la necesidad de promover el diálogo, el pensamiento crítico y el respeto a las libertades como pilares de una sociedad democrática.

Panamá/La desinformación, las campañas difamatorias en redes sociales y el uso de acciones judiciales contra comunicadores figuran entre las amenazas actuales para la democracia y la libertad de expresión, según expertos reunidos este lunes en un conversatorio sobre estos derechos.

Durante la jornada, expertos y participantes reflexionaron sobre los retos que plantea el entorno digital y la necesidad de promover el diálogo, el pensamiento crítico y el respeto a las libertades como pilares de una sociedad democrática.

Guido Rodríguez, del Fórum de Periodistas, indicó que “amenazas, para nadie es un secreto, tienen que ver con la desinformación que se divulga a través de redes sociales, campañas difamatorias que se hacen incluso pagadas a través de redes sociales y también el exacerbado uso de las acciones judiciales, tanto civiles como penales, contra comunicadores sociales que lo que están haciendo es informar a la ciudadanía sobre asuntos que hay gente que no quiere que se informe. En eso consiste el periodismo y en eso ha consistido siempre”.

Rodríguez agregó que “en todo el mundo está ocurriendo esa situación de amenazas. Algunas son viejas amenazas, como esta que le menciono del uso exacerbado del sistema judicial, y otras son de reciente data debido a la proliferación de la información y la desinformación que se divulga por medios digitales”.

Por su parte, la diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos, manifestó que “tenemos que defender la libertad de prensa en todo momento porque es la única forma de que el ciudadano tenga información fidedigna con la cual pueda tomar sus decisiones o poner sus posturas. Si no tenemos la libertad de ser quienes somos, de comunicar y expresar lo que sentimos, pensamos y lo que nos encontramos, entonces no vamos a ser libres y no vamos a poder tener la verdadera información”.

La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de Periodistas y el Fórum de Periodistas y se desarrolló en la Universidad Santa María la Antigua.

Con información de Jessica Román.