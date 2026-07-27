Pasos fronterizos cerrados y camiones varados por intensas nevadas en Argentina

El principal paso fronterizo entre Argentina y Chile, Puente del Inca, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, permanece cerrado con acumulación de más de tres metros de nieve, reportó la Gendarmería.

Mendoza, Argentina/Un millar de camiones espera la reapertura de las carreteras que unen Argentina y Chile, cerradas por las intensas nevadas que caen desde hace más de una semana en los Andes, donde se evacuó a un centenar de personas en la provincia de Mendoza.

El principal paso fronterizo entre Argentina y Chile, Puente del Inca, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, permanece cerrado con acumulación de más de tres metros de nieve, reportó la Gendarmería.

"Aprovechamos una pequeña ventana (de buen tiempo) para poder llegar al destacamento (de frontera) debido a la cantidad de nieve acumulada y el peligro para las estructuras", dijo a la AFP Óscar Fernández, subcomisario de la policía provincial.

A partir del miércoles se espera el ingreso de un nuevo frente "y se volvería a complicar la situación en alta montaña", dijo el oficial.

Desde que comenzó el temporal, unas 110 personas fueron evacuadas a zonas seguras en esta región ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar.

En Uspallata, a 90 km del paso internacional, casi un millar de camiones aguardan que las condiciones mejoren y las rutas se despejen para poder pasar con su carga a Chile.

"Estamos aquí desde hace ocho días. Un poco de frío, pero lo estamos llevando bien, siempre sonriendo", dijo resignado el conductor brasileño Fernando Roberto.

Una vez que se restablezcan los pasos, "va a requerir unos cinco o seis días empezar a despejar los camiones que tenemos en la provincia", dijo el viernes en rueda de prensa Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza.

Las nevadas también causaron inconvenientes en las provincias de Catamarca, Río Negro, Neuquén y Chubut, con cierre de varios pasos fronterizos, lo que provocó congestión de tránsito en los pasos abiertos.

En la villa turística de Bariloche (Río Negro), el aeropuerto local permaneció cerrado este lunes debido al temporal que afectó a cientos de pasajeros con vuelos desviados a la vecina provincia de Neuquén en plena temporada de vacaciones invernales.

La alcaldía declaró la emergencia climática y desplegó un operativo para asistir con alojamiento de emergencia a los pasajeros en tránsito que quedaron varados debido a la tormenta, informó la prensa local.