Kast decreta estado de catástrofe en localidad del norte de Chile tras aluvión

La medida permitirá desplegar al Ejército y equipos de emergencias en la zona.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este martes estado de catástrofe en la localidad de Tocopilla (norte) tras registrarse un aluvión que arrastró corrientes de barro por las calles de la ciudad.

Aunque aún no hay un reporte de daños, imágenes en medios locales mostraron cómo el agua inundó viviendas en esta localidad ubicada a-, y arrastró varios vehículos que se encontraban en zonas empinadas de la ciudad.

"Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe", anunció el mandatario en X.

La medida permitirá desplegar al Ejército y equipos de emergencias a la zona.

Esta ciudad desértica, ubicada en la provincia del mismo nombre, tiene unos 25.000 habitantes y está poco habituada a las lluvias intensas que causaron el desastre.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo a la prensa que es difícil hacer un balance de daños, pero que debido a la intensidad de las lluvias es "imposible que no haya una afectación".

Chile está viviendo un invierno especialmente lluvioso. En los últimos dos meses murieron al menos 18 personas, la mayoría en julio, durante los distintos temporales que han azotado al país.

La pequeña Tocopilla se hizo más conocida por ser la ciudad natal del futbolista chileno Alexis Sánchez, exjugador de equipos como el Barcelona o el Arsenal.