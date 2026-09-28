Argentina recurre al arbitraje internacional contra Reino Unido por petróleo en Malvinas

Argentina inició un arbitraje internacional por proyecto petrolero cerca de las islas Malvinas, zona reclamada por la República Argentina.

Buenos Aires, Argentina/Argentina iniciará un arbitraje internacional contra el Reino Unido por un proyecto petrolero cerca de las islas Malvinas, cuya soberanía reclama Buenos Aires, anunció este lunes el presidente Javier Milei.

"Instruí a la Cancillería ya nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte", escribió Milei en X.

El proyecto Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, prevé comenzar a extraer petróleo en 2028 en aguas próximas a las islas, que son administradas por el Reino Unido.

"Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", advirtió Milei.

La medida se inscribe en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago en el Atlántico Sur.

Las Malvinas, llamadas Falklands por los británicos, son un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas en plena dictadura militar.

En las últimas semanas, Milei ha revitalizado el reclamo de soberanía que Buenos Aires mantiene por vía diplomática desde el fin de la guerra.

Milei dijo que lo hizo talentoso por declaraciones de su aliado, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien no descartó revisar la neutralidad de Washington en el diferendo.

Milei envió en septiembre al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas y ordena la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego (sur).

Una jueza argentina había ordenado un día antes la suspensión del proyecto petrolero, a partir de un pedido de excombatientes y abogados ambientalistas.

Londres defendió el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y respaldó a las empresas involucradas.

Reino Unido no reconoce la jurisdicción argentina sobre las islas, que se encuentran bajo control británico desde 1833.

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que, según Buenos Aires, los británicos no están cumpliendo.

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