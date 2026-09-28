El Papa admite que los abusos en la Iglesia respondieron a fallas sistemicas

El papa aceptó que algunas partes de la Iglesia católica han tenido comportamientos fallidos como sistema, admitiendo que existen víctimas de abusos sexuales.

A Bordo Del Avión Papal, El Vaticano/El papa León XIV afirmó el lunes que algunas partes de la Iglesia católica han tenido comportamientos abusivos "como sistema", tras su encuentro con varias víctimas de abusos sexuales por parte del clero en Francia.

"Varias de ellas hablaron de abusos sistémicos", declaró el papa a los periodistas en el avión de regreso al Vaticano, refiriéndose a las víctimas.

"Personalmente, prefiero expresarlo de otra manera, aunque sí que hablé de algunas organizaciones dentro de la Iglesia que, en ocasiones, por así decirlo, han sido abusivas como sistema", sostuvo.

Después de la reunión, Jérôme Guillement, que ha relatado los abusos que sufrió de un sacerdote cuando era menor, afirmó que el pontífice comprendía el carácter "sistémico" de los abusos sexuales en la Iglesia.

"Desde su punto de vista, los autores son individuos, pero lo que permite que esto continúe es la dimensión sistémica dentro de la institución", afirmó.

Una investigación de 2021 reveló que miembros del clero o laicos de la Iglesia habían abusado de unos 330.000 menores en Francia desde mediados del siglo XX.

El papa afirmó el lunes que los abusos dentro de la Iglesia también significaban que "la vida de fe de las personas queda profundamente herida y, a veces, incluso destruida".

"Por eso, la Iglesia tiene la responsabilidad especial de acompañarles y ayudarles a buscar la sanación", añadió.