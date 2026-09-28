Unachi: Comisión de Presupuesto aprueba traslado de partida por $7.7 millones para pago de planilla

El traslado de partida permitiría cubrir tres quincenas adeudadas a unos 2,100 docentes y administrativos. La universidad también acumula una deuda de $18.3 millones en cuotas obrero-patronales con la Caja de Seguro Social.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aprobó un traslado de partida por $7.7 millones para pagar la segunda quincena de agosto y las dos de septiembre a unos 2,100 docentes y administrativos.

El rector Absel Navarro advirtió, sin embargo, que la institución todavía no cuenta con los recursos para cubrir los salarios de lo que resta del año.

“Este traslado solamente es para poder cancelar estas tres quincenas”, explicó Navarro durante la sustentación de la solicitud.

De los $7.7 millones solicitados en el traslado de partida, $2.2 millones se destinarían a los salarios del personal administrativo, $5.3 millones a los docentes y $51,199 al personal de investigación.

Según detalló, la insuficiencia presupuestaria ha provocado la acumulación de obligaciones de planillas vencidas y hace necesarios recursos inmediatos para garantizar la continuidad de la universidad.

Navarro también señaló que la Unachi adeuda $18.3 millones en cuotas obrero-patronales a la Caja de Seguro Social y mantiene obligaciones con el Siacap. Advirtió que busca un arreglo de pago con la CSS, aunque por ahora no dispone de fondos para cancelar esa deuda.

Como medidas de contención, el rector dijo que se redujeron en un 40 % los gastos de representación y los sobresueldos, con un ahorro estimado de $350,000. También se eliminaron nueve direcciones y subdirecciones, entre ellas las de cafetería.

Durante la sustentación se indicó que estos fondos solicitados se tratan de un traslado de partida interinstitucional sacado del rubro del Ministerio de Educación, pero fondos correspondientes a la Universidad Tecnológica, Pandeportes y la Universidad de los Pueblos Indígenas.

Con información de María De Gracia.