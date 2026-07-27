Antai multa a Stefany Peñalba con el 50% de su salario por contratar a 2 primos hermanos en el Municipio de Arraiján

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información determinó que la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba incurrió en un conflicto de intereses al contratar a dos primos hermanos para laborar en el Municipio de Arraiján. La sanción consiste en una multa equivalente al 50% de su salario mensual.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, con una multa equivalente al 50% de su salario mensual, tras concluir una investigación administrativa que determinó la existencia de un conflicto de intereses por la contratación de dos de sus primos hermanos en la Alcaldía.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, la investigación estableció que ambos familiares fueron contratados para laborar en el municipio, una actuación que vulnera las disposiciones del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

La institución señaló que, pese a que los dos funcionarios presentaron su renuncia en enero de este año, se concluyó que la contratación constituyó una falta administrativa. Como parte del mismo expediente, la entidad también recomendó la destitución de una funcionaria de la Alcaldía de Arraiján al determinar que mantenía un vínculo de afinidad con la alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos contratados.

Según la Antai, esta situación también configura un conflicto de intereses. La decisión forma parte de un paquete de resoluciones emitidas por la autoridad tras diversas investigaciones administrativas, que derivaron en sanciones contra 20 funcionarios de distintas instituciones del Estado por presuntas faltas al Código Uniforme de Ética.

Entre los casos reportados figuran sanciones a funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) por nepotismo y uso inadecuado del tiempo de trabajo; recomendaciones de destitución de dos funcionarias de la Caja de Seguro Social (CSS) por incumplimientos relacionados con el registro de asistencia.

De igual forma, sanciones a dos funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) en Coclé por conflicto de intereses; así como medidas disciplinarias contra servidores públicos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Ministerio de Educación (Meduca) y la Gobernación de Panamá.

La Antai indicó que las sanciones fueron impuestas tras concluir las investigaciones administrativas que, según la entidad, comprobaron faltas a la normativa vigente y al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. Asimismo, reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización para promover la transparencia, la integridad y el cumplimiento de las normas en la administración pública.