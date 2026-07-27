'Esto no es un videojuego': excombatiente panameño advierte sobre la cruda realidad de la guerra en Ucrania

Camilo Florez, un panameño que asegura haber servido como instructor militar en Ucrania, relató su experiencia en el conflicto y lanzó una advertencia a quienes consideran viajar para unirse a las fuerzas ucranianas.

Ciudad de Panamá, Panamá/"Cuando llegas, te quitan el pasaporte. Te quitan todo y tu vida ya les pertenece": Con esa frase, Camilo Florez, un panameño que asegura haber combatido e instruido tropas en Ucrania, resumió lo que, según su experiencia, enfrentan muchos extranjeros que viajan al país europeo con la intención de participar en la guerra.

Durante una entrevista concedida en exclusiva a Noticias AM, Florez explicó que decidió hacer pública su historia porque, en los últimos meses, ha visto un aumento de panameños interesados en viajar al conflicto y considera que muchos desconocen la realidad que, afirma, existe una vez cruzan la frontera.

"La idea de esto es poder crear conciencia a los posibles aspirantes; hay mucha gente que está motivada a venir, me escriben cómo hago para irme. Incluso hubo un momento donde, yo mismo a compañeros míos que han trabajado conmigo aquí en Panamá, les dije: 'Vengan conmigo, vamos, yo tengo un lugar seguro', hasta que se convirtió en un punto donde ya yo supe que no se puede ir", expresó.

Según relató, su decisión de viajar no estuvo motivada por necesidades económicas, sino por su formación militar. Explicó que durante años se preparó como instructor, obtuvo certificaciones internacionales —incluyendo acreditaciones de la OTAN, según indicó— y formó parte de un grupo de combatientes integrado por ciudadanos de Noruega, España, Italia y Serbia.

Fue junto a ellos que viajó por primera vez a Ucrania en 2024, sin intermediarios ni contratos previos: "Nosotros como grupo decidimos: 'Vámonos a la guerra a ver de qué manera podemos ayudar allá'. Simplemente tomamos un avión y nos fuimos sin carta de invitación. Simplemente fuimos a cruzar la frontera; todavía no había tantos requisitos", contó.

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Del combate a la instrucción militar

Tras regresar temporalmente por al menos dos meses a Panamá, aseguró que recibió una nueva propuesta del Ejército ucraniano para desempeñarse como instructor militar.

"Del mismo ejército de Ucrania, ellos se contactaron conmigo y me dijeron que yo podría hacerles útil si pudiera prestar servicio como instructor. Me decidí a regresar y esta vez fui solo por mi cuenta. No fui con el grupo y fui a una unidad que se llama Régimen 425 Escala. En esta unidad entré y ahí comencé a operar como instructor. Me pidieron ir a misión dos veces. Es imposible que te suban a instructor si no has estado en misiones. Fui a misión dos veces y de ahí comencé a trabajar como instructor", explicó.

Sin embargo, sostiene que fue durante ese período cuando comenzó a observar situaciones que, según dijo, cambiaron completamente su percepción del conflicto. Florez indicó que buena parte de las personas que entrenaba no eran voluntarias.

"En Ucrania hay ley marcial. Por lo menos todos los que entrenamos en escala, la mayoría son presos o son personas tomadas de las calles. Imagínense que son personas que vienen sin una motivación de querer prestar un servicio militar; son obligados. Ya con eso sabe que el chance de vivir es muy bajo", señaló.

Añadió que, con el paso de los meses, empezó a presenciar agresiones físicas y psicológicas contra los reclutas. Destacó que comenzó a ver maltratos muy fuertes por parte de altos mandos, en donde había personas golpeadas, humilladas y situaciones que prefirió no describir. Añadió que, en ese momento, entendió que algo no estaba bien. Incluso señaló haber visto casos de personas con discapacidades intelectuales siendo enviadas a entrenamientos militares.

"Traían personas con síndrome de Down. Le decía: 'Comandante, ¿cómo es posible que yo entrene a una persona a la que ni siquiera le das un rifle y se echa a reír' y simplemente los tiraban. ¿Y qué hacían ellos? Los tiraban y decían: 'Vamos a tirar una granada a ver si la esquiva' y muchas veces la granada explotaba y ahí quedaba la persona y se echaban a reír con su propio ucraniano. Ahí yo dije: 'Algo no está bien', pero cuando traté de alzar la voz, ellos me dijeron: 'Es normal porque esto es el ejército y estos son ucranianos'. Así que simplemente como que decidí apartarme de eso y no involucrarme más por temas de seguridad"

"Prometen una cosa y terminan enviándolos al frente"

Uno de los principales mensajes de Florez estuvo dirigido a quienes consideran viajar a Ucrania atraídos por ofertas laborales. Según explicó, el problema no radica en el proceso inicial de reclutamiento, sino en lo que ocurre una vez los extranjeros llegan al país.

Según el experto, no existe un engaño para ir. La persona busca al reclutador y hace todo el procedimiento. Reveló que el engaño empieza cuando ya estás allá. Asegura que numerosos extranjeros aceptan contratos creyendo que desempeñarán funciones específicas. Explicó que muchos piensan que van como conductores de vehículos blindados, médicos o pilotos de drones. Pero llegan y los terminan enviando a unidades de asalto.

También destacó que los períodos de entrenamiento prometidos no siempre se cumplen. "Te prometen un mes de entrenamiento o dos meses y, cuando llegas, a los siete días te meten al frente. Esto es la realidad de la guerra", expresó.

El excombatiente destacó que otro obstáculo es que la mayoría de los contratos están redactados en idioma ucraniano. Pero el momento que, según dijo, marca un antes y un después ocurre apenas pisan territorio ucraniano.

Agregó que: "Hasta el momento en que usted llega. Todo es feliz. Cuando usted llega, lo primero que hacen es que le quitan su pasaporte, le quitan todo y le dicen: 'O firma o firma'. Ya estás en su juego. No hay manera. Esta es la cruda realidad".

El momento en que tú llegas ahí, te quitan todo. Ya no puedes hacer nada. Tu vida ya les pertenece a ellos. ¿Dónde están los engaños? De que si te quieren meter al frente, te meten. — Camilo Florez - Excombatiente panameño

Denuncias sobre desaparecidos y presuntas irregularidades

Durante la conversación, Florez también planteó una hipótesis sobre el elevado número de combatientes reportados como desaparecidos. Según su versión, algunos fallecidos no serían declarados inmediatamente como muertos. Detalló que a muchos los reportan primero como desaparecidos y no como fallecidos. Mientras eso ocurre, relata, la unidad continúa recibiendo recursos por ese combatiente.

Asimismo, dijo que los seguros de vida únicamente serían pagados cuando el cuerpo es recuperado. Florez también describió las consecuencias que, asegura, enfrentan quienes intentan negarse a combatir.

El excombatiente señaló que él mismo terminó enfrentando represalias después de negarse a enviar a un grupo de extranjeros al combate sin la preparación suficiente: "Por yo no haber cumplido la orden de haber puesto 23 personas en 7 días, me tiraron en Pokrov sin arma y dieron la orden de que yo tenía que morir en combate".

Según contó, fueron soldados ucranianos que él mismo había entrenado quienes evitaron que esa situación terminara en una tragedia: "Cuando llego a la posición, los ucranianos que estaban ahí me dicen 'nosotros no sabíamos que eras tú. No podemos matarte a ti. Tú nos entrenaste a nosotros y muchos de nosotros estamos vivos por ti y tus entrenamientos'".

Florez aseguró que actualmente mantiene comunicación con varios panameños que permanecen en Ucrania y buscan abandonar el conflicto. Indicó que trabaja junto con contactos internacionales para facilitar su salida de la zona de guerra, aunque reconoció que la recuperación de sus documentos representa uno de los principales obstáculos.

Antes de concluir la entrevista, Florez envió un mensaje directo a quienes contemplan viajar al conflicto: "No todo lo que brilla es oro". Pidió a los jóvenes no dejarse llevar por la idea de que la guerra representa una oportunidad económica o una experiencia similar a la que muestran los videojuegos. Manifestó que la guerra es completamente distinta. Expresó que hay personas con experiencia militar que, cuando escuchan las primeras explosiones o reciben los primeros bombardeos, quedan paralizadas y mueren.

Las declaraciones del excombatiente se producen mientras la Cancillería panameña mantiene seguimiento a casos de ciudadanos vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania, y el Ministerio Público desarrolla investigaciones relacionadas con denuncias de posibles engaños y trata de personas presentadas por familiares de panameños desaparecidos tanto en Rusia como Ucrania.