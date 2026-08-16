Declaran Alerta Verde por intensas lluvias en Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé y la región Naso Tjër Di

El aviso rige desde las 6:00 p.m. del domingo 16 de agosto de 2026. El Instituto de Meteorología de Panamá prevé lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento capaces de hacer crecer ríos y quebradas en poco tiempo.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró Alerta Verde por lluvias, tormentas y ráfagas de viento en la provincia de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y la Región Naso Tjër Di, medida que entró en vigor a las 6:00 p.m. del domingo 16 de agosto.

Nota relacionada: Suspenden clases en Bocas del Toro y en varias escuelas de la comarca Ngäbe Buglé por intensas lluvias este lunes

El organismo fundamentó la decisión en el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que mantiene un escenario propicio para lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones pueden provocar aumentos rápidos del caudal en ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra.

Las zonas bajo alerta

En la provincia de Bocas del Toro, la cobertura alcanza los distritos de Changuinola, Isla Colón, Almirante y Chiriquí Grande. La comarca Ngäbe-Buglé comprende la región Ño Kribo —distritos de Kankintú, Jirondai, Kusapín y Santa Catalina— y se extiende a toda la región Naso Tjër Di.

Recomendaciones a la población

Mientras la alerta permanezca vigente, SINAPROC pidió evitar las actividades acuáticas, no acudir a ríos, quebradas, lagos ni playas, y no intentar cruzar cauces o áreas inundadas que muestren aumento de caudal.