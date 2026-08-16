Sinaproc: Impacto de un rayo mata a tres personas en Ngäbe Buglé; fuertes lluvias afectan a Bocas del Toro y Chiriquí

Sinaproc reporta además viviendas que perdieron sus techos, caída de árboles e inundaciones en Chiriquí y Bocas del Toro.

Panamá/Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el impacto de un rayo sobre una vivienda en el sector de Playa Zapotal, distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe Buglé. El hecho ocurrió durante las últimas 24 horas, en medio de un intenso temporal de lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas que ha golpeado a varias provincias del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que sus equipos de respuesta se encuentran en el área para brindar atención a los afectados y realizar la evaluación de daños correspondiente.

El organismo detalló que el fenómeno meteorológico también dejó estragos en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la propia comarca, con un balance preliminar que incluye casas sin techo, vías bloqueadas por árboles caídos y comunidades anegadas.

Chiriquí: voladuras de techos y árboles sobre las calles

En esta provincia, al menos tres viviendas quedaron afectadas por desprendimientos de techo. Los casos se registraron en Baco y Corotu Civil, distrito de Barú, así como en Nuevo México, corregimiento de Chiriquí Viejo, distrito de Alanje.

Además, los equipos de emergencia atendieron cinco incidentes por caída de árboles sobre carreteras en sectores de Bágala, Boquerón, Pedregal y Alanje. En varios puntos, las ramas derribaron parte del tendido eléctrico.

La situación más delicada se vivió en la urbanización Villa Oliva, en Bágala, donde la caída de árboles dañó cuatro casas y afectó a unas veinte personas.

Bocas del Toro: comunidades inundadas

Las inundaciones golpearon con fuerza el corregimiento de Finca 4. En las comunidades de Pantanal 1 y 2, el agua entró a aproximadamente treinta viviendas.

Mientras tanto, en Barranco Medio y en la comunidad de Deborah, corregimiento de Finca 51, las autoridades mantenían activos los procesos de "evaluación de daños y análisis de necesidades" para dimensionar el impacto real del temporal.

Veraguas: menor de edad atendido por dificultad respiratoria

En el distrito de Santa Fe, específicamente en Calovébora, Río Veraguas, el personal de respuesta brindó atención prehospitalaria a un menor de edad que presentó un cuadro de dificultad respiratoria asociado a las condiciones climáticas.

Río Sixaola en vigilancia

El Sinaproc informó que mantiene un monitoreo constante sobre las condiciones hidrometeorológicas. Hasta el cierre de esta nota, el río Sixaola registraba un incremento en su caudal, aunque permanecía dentro de su cauce. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.