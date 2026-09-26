Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz pero Trump rechaza el plan, según el WSJ

Esta vía marítima, por la que solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto, que Estados Unidos e Israel desencadenaron en febrero con ataques contra Irán.

Teherán, Irán/Irán presentó a Washington un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, pero según The Wall Street Journal, Donald Trump lo habría rechazado.

"Irán no ha abandonado la mesa de negociaciones", aseguró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, antes de abandonar Nueva York el viernes al término de una semana de reuniones diplomáticas al margen de la Asamblea General.

"Pero, a la vista de las experiencias pasadas, ya no confía en Estados Unidos", subrayó, según la presidencia iraní.

Muestra de la persistente desconfianza entre ambos países, el presidente estadounidense publicó en su red Truth Social un mapa que representa el estratégico estrecho de Ormuz con la mención "Estrecho Trump".

Esta vía marítima, por la que solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto, que Estados Unidos e Israel desencadenaron en febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica su control y Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Después de casi siete meses de guerra y negociaciones estancadas, Irán considera que "ahora corresponde" a Washington aceptar o no la propuesta iraní.

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"El plazo de siete días" para reabrir el paso marítimo bloqueado por Teherán "comenzará en cuanto Estados Unidos acepte este plan", precisó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, desde Nueva York.

Citando a responsables estadounidenses, The Wall Street Journal afirmó que Trump había rechazado la oferta al considerar que Teherán no cumpliría sus exigencias.

Según el periódico, el presidente estadounidense contempla reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Estados Unidos no ha bombardeado territorio iraní desde el 1 de septiembre, cuando una serie de ataques causaron, entre otras víctimas, cinco muertos y decenas de heridos durante una boda en el sureste del país, aunque desde entonces se han producido ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

A medida que se acercan las elecciones, Trump debe hacer frente a la creciente impopularidad de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio de los carburantes.

Vuelta al protocolo de acuerdo

"Las medidas que Estados Unidos debe adoptar no son nuevas", subrayó el ministro iraní el viernes en declaraciones a los periodistas. "Ya figuran todas en el protocolo de acuerdo" firmado en junio con Washington.

Este acuerdo pretendía poner fin de forma duradera al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y posteriormente, entablar negociaciones sobre el aspecto sensible del programa nuclear iraní.

Pero saltó por los aires debido a las condiciones de paso por el estratégico corredor marítimo.

El protocolo contemplaba el fin de las hostilidades mediante el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares y de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde el ejército israelí combate contra el grupo proiraní Hezbolá.

También preveía desbloquear y transferir activos iraníes congelados tras la Revolución Islámica de 1979, así como levantar las sanciones estadounidenses, que estrangulan la economía del país.

En una entrevista exclusiva con AFP el martes, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, el poderoso ejército ideológico de la República Islámica, Hossein Mohebi, también insistió en el fin de los combates en Yemen.

Este país se ha convertido en el nuevo frente regional desde la reanudación en julio, después de años de calma, del conflicto entre los hutíes proiraníes y el Gobierno yemení y su aliado, Arabia Saudita.