Asciende a seis el saldo de muertos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Atenas

Unos 30 rescatistas y tres perros rastreadores trabajaban en el lugar del incidente, informó la agencia de noticias griega ANA.

Atenas, Grecia/Seis personas que estaban desaparecidas fueron halladas muertas este sábado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó la víspera en el centro histórico de Atenas, informaron los servicios de emergencia griegos.

Esas personas estaban desaparecidas desde la mañana del viernes cuando se vino abajo un edificio de dos plantas: cuatro turistas estadounidenses que se alojaban en un apartamento turístico y una pareja de ancianos, un británico y una griega, según la cadena pública ERT.

El propietario del apartamento de la planta baja, Mathaios Artavanis, que no se encontraba en su vivienda en el momento de la explosión, declaró al diario Kathimerini que había intentado comunicarse con "la pareja de ancianos" sin éxito.

La familia de turistas, que debía realizar el check-out hacia las 11H00 de la mañana, no lo hizo ni fue registrada en su vuelo de regreso a Estados Unidos, señaló también Kathimerini el viernes.

La explosión ocurrió a primera hora del viernes en el histórico barrio de Plaka, en Atenas, muy cerca de la Acrópolis. Probablemente se debió a un escape de gas, según el alcalde de Atenas, Haris Doukas.

La operación de rescate seguía en marcha este sábado, y la AFP vio excavadoras mecánicas retirando escombros y el despliegue de cámaras térmicas.

Según el alcalde, dos edificios cercanos habían quedado en estado de riesgo, y se estaban llevando a cabo inspecciones "para determinar si pueden seguir en pie o si también deben ser demolidos".

Unos 30 rescatistas y tres perros rastreadores trabajaban en el lugar del incidente, informó la agencia de noticias griega ANA.

Hace un año, los vecinos del barrio de Plaka habían advertido a la alcaldía y a las compañías de servicios públicos sobre el riesgo de fugas de gas o cortocircuitos, según una carta de la asociación de residentes publicada por el periódico Kathimerini.

El barrio es una de las zonas turísticas más populares de Atenas, cerca de la Acrópolis, uno de los monumentos más conocidos de Grecia, que el año pasado recibió 4,6 millones de visitantes.