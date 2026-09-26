Shakira sorprende en Madrid con Alejandro Sanz y los Ghetto Kids

La cuarta presentación de Shakira en Madrid volvió a demostrar que su residencia no se limita a repetir el mismo espectáculo cada noche.

Madrid, España/Shakira convirtió este viernes 25 de septiembre su cuarto concierto en Madrid en una noche de grandes reencuentros y sorpresas, con la aparición de Alejandro Sanz y el regreso al escenario de los Ghetto Kids, el colectivo de niños bailarines de Uganda que acompañó a la colombiana en uno de los momentos más recordados de 2026.

En medio de la expectativa de miles de seguidores que acudieron a Macondo Park, Shakira recibió como invitado especial a Alejandro Sanz, con quien mantiene una amistad y colaboración artística de más de dos décadas.

La aparición del cantante español había generado expectativa desde los primeros días de la residencia. La sorpresa llegó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “La Tortura”, la exitosa colaboración que ambos lanzaron en 2005.

El público reaccionó con una ovación mientras Sanz apareció sobre el escenario con su guitarra. Shakira lo presentó como su “hermano Alejandro Sanz”, una expresión que refleja el vínculo personal y profesional que ambos artistas han construido a lo largo de los años.

El reencuentro permitió a los dos artistas volver a interpretar juntos uno de los temas más reconocidos de la música en español y uno de los grandes éxitos de la trayectoria internacional de Shakira.

Los Ghetto Kids también volvieron al escenario

Pero Alejandro Sanz no fue la única sorpresa de la noche.

Los Ghetto Kids, el colectivo de niños bailarines de Uganda, también regresaron al escenario para acompañar a Shakira en uno de los momentos más festivos del espectáculo.

Los pequeños artistas compartieron escenario con la colombiana durante “Dai, Dai”, uno de los temas vinculados a la celebración mundialista, y posteriormente Shakira interpretó “Waka Waka”, canción que volvió a encender al público madrileño.

La participación de los Ghetto Kids tuvo un significado especial después de que el grupo acompañara a Shakira en el evento final del Mundial de 2026.

Una residencia llena de invitados

La cuarta presentación de Shakira en Madrid volvió a demostrar que su residencia no se limita a repetir el mismo espectáculo cada noche.

Antes de Alejandro Sanz, Laura Pausini había sido la invitada especial del tercer concierto, cuando ambas interpretaron “Antología”.

La residencia de Shakira en Madrid contempla 12 conciertos y continuará hasta el 11 de octubre en el recinto Iberdrola Music, rebautizado como Macondo Park durante estas presentaciones. Las fechas restantes de septiembre son el 26 y 27, mientras que en octubre habrá conciertos los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

Con Alejandro Sanz, los Ghetto Kids y previamente Laura Pausini, la artista colombiana ha convertido cada presentación en Madrid en una oportunidad para reencontrarse con figuras de distintas etapas de su carrera y sumar momentos inesperados a su residencia europea.