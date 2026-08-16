Suspenden clases en Bocas del Toro y en varias escuelas de la comarca Ngäbe Buglé por intensas lluvias este lunes

El Ministerio de Educación confirmó que no habrá clases este lunes 17 de agosto en la provincia de Bocas del Toro ni en los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, debido a la crecida de ríos, la saturación de los suelos y los fuertes vientos.

Panamá/El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este lunes 17 de agosto de 2026 en toda la provincia de Bocas del Toro y en los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé.

La decisión se tomó en una reunión sostenida en el Centro de Operación de Emergencias (COE), tras evaluar las condiciones climáticas y las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Las precipitaciones han provocado crecidas de ríos y quebradas, saturación de los suelos, mareas altas y fuertes vientos, condiciones que podrían representar un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En la Comarca Ngäbe Buglé, la medida alcanza a las zonas escolares N.° 1 a la N.° 18, correspondientes a los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo.

El Ministerio mantiene coordinación y comunicación permanente con el COE, el SINAPROC, el IMHPA, la Gobernación de Bocas del Toro y la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé, con el propósito de dar seguimiento a la situación y tomar las medidas correspondientes.

La entidad recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a las informaciones divulgadas a través de los canales oficiales, y recordó que la prevención y la colaboración de todos son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.