Una oferta de $3,500 lo llevó a Ucrania: 'Las cosas se salieron de control'

Edmar Camacho escapó de la guerra en Ucrania. Aseguró que le quitaron el pasaporte.
17 de agosto 2026 - 07:47

Una oferta de $3,500 lo llevó a Ucrania: 'Las cosas se salieron de control'

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