Fuertes lluvias afectan viviendas en Bocas del Toro; río Sixaola alcanza su nivel máximo

Inundaciones en Bocas del Toro.
16 de agosto 2026 - 18:07

Fuertes lluvias afectan viviendas en Bocas del Toro; río Sixaola alcanza su nivel máximo

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