La Villa de Los Santos celebra el desfile de la Semana del Campesino

La comunidad, pese a la lluvia, salió a las calles para exaltar las tradiciones del pueblo De la Villa.

Provincia de Los Santos./Con entusiasmo y al ritmo de las tradiciones, la Escuela Nicanor Villalaz realizó este sábado 16 de agosto, el desfile de la Semana del Campesino por las principales calles de La Villa de Los Santos.

Pese a la lluvia, estudiantes, docentes y residentes participaron de la actividad, que permitió resaltar las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región.

Ilanith Ávila, representante de Los Santos para Miss Universe Panamá 2026, expresó su alegría por participar en la celebración. “Estoy muy contenta por representar a mi promoción y a mi banda de Miss Universe Los Santos. Estamos preparando cosas increíbles”.

Por su parte, Anais Milagro, reina del Festival de la Flor del Espíritu Santo de Las Minas, destacó la emoción que le genera participar en una de sus últimas actividades como reina.

Milciades Quintero, residente del distrito, señaló que con este tipo de eventos, “el pueblo manifiesta la tradición y las costumbres".

Con información de Eduardo Javier Vega.