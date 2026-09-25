Roban mercancía de una joyería en Penonomé tras forzar su acceso; hay un aprehendido

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 a. m. de este viernes en un establecimiento ubicado en la avenida Central. El Ministerio Público adelanta las investigaciones para determinar el monto de lo sustraído y la posible participación de otras personas.

Penonomé, Coclé/Un robo se registró alrededor de las 3:00 a. m. de este viernes 25 de septiembre en una joyería ubicada en la avenida Central de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes habrían forzado el acceso al establecimiento por la parte posterior y sustraído parte de la mercancía. Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo en el área que permitió la aprehensión de una persona.

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Las autoridades mantienen las acciones para determinar su posible vinculación con el robo y ubicar a otros presuntos involucrados.

Al lugar también acudieron funcionarios del Ministerio Público, quienes adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el monto de la mercancía sustraída. La investigación se mantiene en curso.

Con información de Nathali Reyes