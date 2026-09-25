Juez multa al director del Senan por no trasladar a Alex Lee desde Coiba a una audiencia en Colón

Ante la ausencia del exfuncionario, la audiencia de afectación de derechos fue reprogramada para el próximo 14 de octubre.

El director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), comisionado Luis De Gracia, fue sancionado con una multa de 500 dólares por el juez de garantías Oscar Jones Willis, debido al incumplimiento del traslado del exalcalde de Colón, Alex Lee, desde la base naval de Coiba a una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Colón.

La sanción se produjo luego de que Lee, quien enfrenta una investigación por delito contra la administración pública, y bajo medida cautelar de detención provisional en la base naval Teniente Nelson Tenas en Coiba, no fuera presentado de manera presencial ante el SPA, ni se garantizara su participación mediante conexión virtual, situación que impidió que la audiencia, que se debió realizar este miércoles, se desarrollara conforme a lo programado.

Ante la ausencia del exfuncionario, la audiencia de afectación de derechos fue reprogramada para el próximo 14 de octubre.

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El juez cuestionó el incumplimiento de las autoridades encargadas de garantizar la comparecencia del exalcalde y determinó imponer la sanción económica al jefe de la institución responsable de su traslado.

Precisamente, esta audiencia de afectación de derechos, buscaba revertir la decisión del director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, quien el pasado 24 de agosto ordendó el traslado del exalcalde a Coiba, lo que a juicio de la defensa de Lee "vulnera su derecho a la defensa" al limitar el acceso de sus abogados a su defendido.

Al igual Lee, fueron trasladados a la base naval de Coiba el representante de Barrio Norte, Javier Lynch Hurtado, y su tesorero, Orlando Moisés Salazar, igualmente imputados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.

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