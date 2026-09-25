Se registra incendio en barraca La Macarronera en Calidonia

El material de la estructura favoreció la rápida propagación del fuego, según explicó el coronel. Hay explosiones, el fuego estaría e

Ciudad de Panamá, Panamá/La barraca La Macarronera, ubicada en el sector de calle 29, Calidonia, quedó consumida en su totalidad debido a un incendio que se registró la tarde de este viernes 25 de septiembre del 2026. Se conoció que el inmueble de madera está habitado, sin embargo, no se reportaron personas heridas ni desaparecidas.

Los bomberos de cuatro estaciones y un carro bomba de la Autoridad del Canal de Panamá atendieron el siniestro que exigió el esfuerzo extra de los camisas rojas debido a la falta de agua en los hidrantes, por lo que se solicitó la colaboración del Idaan para abastecerse, debido a la baja presión de agua en el área.

El coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, indicó que más de 30 bomberos trabajaban en el lugar. “Hay baja presión, así que se está trabajando con vehículos de abastecimiento tipo tanqueros nuestros que han llegado a dar soporte a la operación”, explicó.

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Al momento de sus declaraciones no se habían reportado heridos. Delgado señaló, sin embargo, que la barraca estaba habitada y que podría haber personas damnificadas; aún no se había establecido cuántas.

El material de la estructura favoreció la rápida propagación del fuego, según explicó el coronel. Añadió que los bomberos lo tenían bastante controlado, mientras los vehículos cisterna continuaban apoyando la operación por la baja presión de agua.

Las autoridades deberán confirmar el número de personas afectadas y las causas del incendio una vez concluyan las labores en el sitio.

Residentes del lugar contaron a TVN Noticias que el fuego inició en la parte de atrás del inmueble y rápidamente se fue extendiendo por los cuartos.

De acuerdo con lo narrado por los ocupantes, son cerca de 38 familias que ocupan el edificio y que han perdido todo.

"Miren para Calidonia, miren para Calidonia. La situación que estas familias han pasado ha sido triste, muy duro. Nunca en mi vida había vivido algo así; no había agua, los bomberos reaccionaron de inmediato. Las personas lo perdieron todo", expresó una testigo.

Solicitaron el apoyo del Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Panamá para quienes hoy vieron su patrimonio reducido a cero.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Antonio Tercero, dijo en las redes sociales que desde el momento uno del incendio registrado en Calle 29, Calidonia, giró instrucciones al equipo operativo para apoyar la atención de la emergencia, elevando las presiones en el área para contribuir a mitigar la situación.