Mundo Verde de TVN Noticias gana premio por reportaje sobre cocodrilos en Panamá

A través de esta investigación también se busca comprender la relación entre estos animales y los cambios en su hábitat, un aspecto que puede explicar su aparición en zonas cada vez más cercanas a la población.

Ciudad de Panamá, Panamá/El segmento Mundo Verde de TVN Noticias fue reconocido con el premio en la categoría televisiva del concurso del Mes de los Océanos, organizado por el Comité del Mes de los Océanos, por el reportaje “Cocodrilos: invasión o adaptación”.

El trabajo periodístico fue realizado por la periodista Jocelyn Mosquera y el camarógrafo Edgardo Marín, quienes abordaron la presencia de estos reptiles en distintas zonas del país y los factores que explican su cercanía a áreas urbanas.

El reportaje presenta un estudio desarrollado por el Ministerio de Ambiente y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuyo objetivo es conocer la población de cocodrilos en el país, sus comportamientos y las regiones donde tienen mayor presencia.

A través de esta investigación también se busca comprender la relación entre estos animales y los cambios en su hábitat, un aspecto que puede explicar su aparición en zonas cada vez más cercanas a la población.

Tras recibir el reconocimiento, Mosquera agradeció al Comité del Mes de los Océanos y destacó el compromiso de Mundo Verde con la educación ambiental.

“Estamos muy agradecidos con la organización y el Comité del Mes de los Océanos por este premio que nos han otorgado y lo más importante aquí es reiterar ese compromiso que tenemos como grupo, como periodista y también de llevar ese segmento como lo tenemos, Mundo Verde, de educar a la población acerca de la importancia de los cocodrilos”, expresó.

La periodista explicó que uno de los objetivos del reportaje era ayudar a la ciudadanía a comprender por qué estos animales pueden encontrarse más cerca de las ciudades.

“Muchas veces ellos están en la pérdida de su hábitat y por eso se ve esa cercanía, qué cosas hacer y cómo también las autoridades trabajan en ese estudio para conocer la población y el comportamiento de la misma”, señaló.

Mosquera reiteró su agradecimiento por el reconocimiento y aseguró que el equipo continuará trabajando para llevar información ambiental a la audiencia.

Desde TVN Noticias, felicitamos a Jocelyn Mosquera y Edgardo Marín por este reconocimiento y por el trabajo realizado para abordar, desde el periodismo, la importancia de conocer y comprender la fauna y los ecosistemas de Panamá.