Rocío Jiménez reclama justicia tras 33 años de contraer VIH por una transfusión de sangre

Jiménez asegura que contrajo VIH a los siete años, cuando recibía tratamiento por leucemia y necesitó una transfusión de sangre. Acompañada por Probidsida, volvió a pedir que se atienda su caso.

Ciudad de Panamá, Panamá/Han transcurrido 33 años desde que Rocío Jiménez, quien tenía siete años, contrajo VIH durante una transfusión de sangre que necesitaba como parte del tratamiento contra la leucemia que padecía.

Este viernes, Jiménez ofreció una conferencia de prensa en la sede de Probidsida, donde habló sobre las dificultades que ha enfrentado durante su vida y reiteró su solicitud de justicia y apoyo para atender las consecuencias que, según denuncia, ha tenido el caso. “Que se haga justicia”, expresó Jiménez, quien señaló que el sufrimiento que ha enfrentado comenzó desde su niñez y que actualmente también afecta a su hija.

La mujer explicó que esta situación le ha generado sentimientos de frustración por la falta de respuesta que, según afirma, ha recibido durante estos años. “¿Por qué yo? ¿Por qué no se me ayuda en todo esto?”, manifestó. Jiménez también relató que, debido a las dificultades que ha enfrentado, llegó a recibir atención psiquiátrica. Según contó, el especialista le indicó que mantenía una buena salud mental.

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El director de Probidsida, Orlando Quintero, acompañó a Jiménez durante la conferencia y señaló que la organización ha dado seguimiento a su caso, relacionado con hechos ocurridos hace más de 30 años en el Hospital Santo Tomás.

Quintero indicó que se ha solicitado una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para plantear la situación de Jiménez y buscar una respuesta a sus reclamos. El director de Probidsida sostuvo que, desde su perspectiva, existen elementos que respaldan la denuncia de Jiménez y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, el caso no haya encontrado una solución.

“Hay una negligencia probada”, dijo Quintero, quien también mencionó una resolución de la Defensoría del Pueblo como parte de los elementos que, según sostiene, respaldan el caso. Quintero comparó la situación con casos similares en otros países y afirmó que Jiménez habría recibido una compensación económica si los hechos hubieran ocurrido en Estados Unidos.

Con información de Luis de Jesús Mendoza