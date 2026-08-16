Veraguas: Cansados de esperar, residentes de Villa Marina reparan con sus manos las calles de la barriada

Los vecinos reunieron dinero para comprar materiales y recibieron apoyo de la promotora. También limpiaron los desagües pluviales y pidieron la intervención de las autoridades.

Atalaya, Veraguas/Con aportes económicos, herramientas y trabajo comunitario, los residentes de Villa Marina comenzaron a reparar los huecos de la entrada de la barriada, ante el avanzado deterioro de unas calles por las que ya resulta difícil transitar.

La comunidad, ubicada en San Antonio, distrito de Atalaya, tiene cerca de 20 años y presenta afectaciones tanto en su entrada como en las vías internas.

Los propios moradores reunieron dinero para comprar los materiales necesarios y recibieron apoyo de la promotora. Adultos y niños participaron en los trabajos para rellenar los huecos y mejorar temporalmente el acceso.

“La barriada está unida y la barriada ha hecho una colecta entre todos para hacer esta compra y la promotora nos ha apoyado también para hacer esta compra”, expresó uno de los residentes.

Limpian los desagües

La jornada no se limitó a la reparación de la calzada. Los vecinos también comenzaron a retirar piedras y tierra acumuladas en los canales de desagüe pluvial, debido a que temen que las obstrucciones reduzcan la efectividad de los trabajos.

Marta González, integrante de la junta local de Villa Marina, explicó que en la iniciativa participaron residentes de Villa Marina primera y segunda etapa, así como de Costa Marina uno y dos.

“Cuesta, pero pidiendo el apoyo de los vecinos, gracias a Dios se concluyó”, manifestó González.

La residente cuestionó que las autoridades se acerquen a la comunidad durante los periodos electorales, pero no atiendan posteriormente los problemas que enfrentan sus habitantes.

Vía utilizada por el transporte público

El señor Farró, residente de Villa Marina 3, señaló que el deterioro dificulta el tránsito de los vehículos por el sector. La calle también es utilizada por el transporte público y colectivo.

El morador pidió que más vecinos se incorporen a las próximas jornadas y que las autoridades y la promotora participen en la búsqueda de una solución permanente.

“Los trabajadores que vemos somos pocos para la cantidad de personas que viven en esta barriada”, expresó.

Los residentes solicitaron que las autoridades acudan a Villa Marina y colaboren con las acciones necesarias para rehabilitar las calles, mientras la comunidad continúa aportando mano de obra y recursos propios.

Con información de Ney Castillo.