Familias de Antón marchan por la paz ante recientes hechos de violencia

Vestidos de blanco, residentes recorrieron las principales calles del distrito para pedir el cese de la violencia y recuperar la tranquilidad de la comunidad.

Provincia de Coclé./Con un mensaje de fe, unidad y esperanza, familias vestidas de blanco recorrieron las principales calles del distrito de Antón para participar en una caminata por la paz, organizada por la Parroquia San Juan Bautista y encabezada por el párroco Saúl Gaona.

La actividad se realizó luego de varios hechos violentos registrados recientemente en el distrito. Entre ellos, el asesinato de una mujer durante un tiroteo ocurrido en un centro de diversión, donde además tres hombres resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

A este caso se suma el homicidio de Ivis Ubarte Kirchman, conocida como “La Rosadita”, una joven futbolista de 23 años que se había destacado en la Liga de Fútbol Femenino y que también recibió el llamado de la Selección Mayor de Panamá.

Ubarte fue asesinada la noche del martes 11 de agosto dentro de su residencia, ubicada en el sector de El Ciruelito, en Antón Cabecera. De acuerdo con información policial, ambos hechos guardarían relación, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones.

Ante este escenario, los residentes salieron a las calles para pedir un alto a la violencia y recuperar la convivencia, el respeto y la tranquilidad en la comunidad.

El párroco Saúl Gaona destacó la importancia del acompañamiento de los padres de familia en la formación de los jóvenes.

“Todo lo que estamos viviendo demuestra una falta de Dios en el corazón. Es muy importante el acompañamiento de los padres de familia, saber dónde están nuestros hijos, que haya normas y reglas en casa”, manifestó.

Por su parte, Teodolinda Carranza, madre de familia, hizo un llamado a fortalecer la orientación: “Es necesario que la familia oriente a sus hijos por los buenos modales y la práctica de los buenos valores que se están perdiendo”, expresó.

“Antón quiere paz, Antón es un pueblo de tradición y gente buena”, manifestó Yerín Mendoza, quien participó en la caminata.

Con esta jornada, la comunidad antonera dejó un mensaje de unidad y pidió que cesen los hechos de violencia para preservar la paz y tranquilidad del distrito.

Información de Nathali Reyes