La epidemia de ébola en RD Congo es la más mortífera de la historia del país

El brote actual dejó 2,325 muertos y 4,945 casos confirmados y supera las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de República Democrática del Congo, que dejó 2,299 fallecidos y 3,381 casos confirmados, según datos del país africano.

Kinshasa, RD Congo/La epidemia de ébola en República Democrática del Congo es la más mortífera de la historia del país, con más de 2.300 fallecimientos registrados, según el último balance publicado por las autoridades este lunes.

El brote actual dejó 2.325 muertos y 4.945 casos confirmados y supera las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de República Democrática del Congo, que dejó 2.299 fallecidos y 3.381 casos confirmados, según datos del país africano.

La República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias.

Para este inmenso país africano de más de 100 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, esta 17.ª epidemia de su historia superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos.

La epidemia "es la de más rápida propagación jamás registrada" y "mata a una persona cada 30 minutos", alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible para la variante Bundibugyo que provocó esta epidemia.