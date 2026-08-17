Aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 19 de agosto por llegada de onda tropical #35

El aviso rige hasta el 19 de agosto debido a la inestabilidad atmosférica que deja la onda tropical #35. Varias regiones ya presentan suelos saturados y hay riesgo de inundaciones.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró un Aviso de Prevención por lluvias y tormentas en todo el territorio nacional. La medida estará vigente hasta el próximo 19 de agosto como respuesta a un inminente empeoramiento del clima.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología de Panamá, el país enfrentará un fuerte incremento de la inestabilidad atmosférica en los próximos días.

El motivo es el paso de la onda tropical #35, un sistema meteorológico que actualmente se desplaza sobre Colombia y que empujará humedad hacia el istmo.

Zonas en riesgo y suelos saturados

Las autoridades advierten que los mayores acumulados de agua caerán sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, las zonas montañosas de Chiriquí, el norte y sur de Veraguas, el sur de Los Santos, Darién, Guna Yala, Emberá Wounaan y sectores del norte, centro y este de la provincia de Panamá.

El panorama es delicado. En las regiones oriental, central y occidental del país, los suelos ya registran una saturación superior al 65 %. Esta condición de empapamiento eleva drásticamente la probabilidad de deslizamientos de tierra y el aumento repentino en los niveles de los ríos y quebradas.

¿Qué hacer ante el mal tiempo?

Para evitar tragedias, el Sinaproc hizo un llamado a la prudencia y compartió una serie de recomendaciones clave para la población:

No cruce ríos ni quebradas: Evite atravesar calles o caminos cubiertos por corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

Evite atravesar calles o caminos cubiertos por corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. Asegure su vivienda: Mantenga despejados los desagües y asegure techos, puertas y objetos que los fuertes vientos puedan levantar.

Mantenga despejados los desagües y asegure techos, puertas y objetos que los fuertes vientos puedan levantar. Cuidado con los rayos: No busque refugio bajo árboles, estructuras inestables o vallas publicitarias. Suspenda las actividades al aire libre y marítimas si hay tormenta eléctrica.

No busque refugio bajo árboles, estructuras inestables o vallas publicitarias. Suspenda las actividades al aire libre y marítimas si hay tormenta eléctrica. Precaución al volante: Los conductores deben extremar cuidados por la baja visibilidad y el riesgo de caída de árboles o derrumbes en las carreteras.

Los conductores deben extremar cuidados por la baja visibilidad y el riesgo de caída de árboles o derrumbes en las carreteras. Proteja a los vulnerables: Mantenga vigilancia constante sobre niños y adultos mayores.

Las lluvias intensas no dan tregua y pueden generar crecidas repentinas e inundaciones en cuestión de minutos. La instrucción oficial es clara: mantenerse informado mediante los comunicados oficiales, actuar con sentido común y priorizar la seguridad por encima de todo.