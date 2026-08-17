Clima en Panamá: Suelos saturados elevan el riesgo de crecidas y deslizamientos por las lluvias

Se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el oriente del país, el sur de la península de Azuero y el sector marítimo del Pacífico panameño.

Panamá/Aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, se esperan en diferentes puntos del país, principalmente en el oriente, el sur de la península de Azuero y el sector marítimo del Pacífico panameño, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El pronóstico advierte que los suelos mantienen un alto porcentaje de saturación en las regiones oriental, central y occidental, lo que aumenta la probabilidad de crecidas de ríos y quebradas, así como de deslizamientos.

En el Pacífico, las lluvias alcanzarán sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y la cordillera Central. Para el Caribe se anticipan aguaceros fuertes en el oriente durante la madrugada y en las zonas montañosas durante la tarde.

Las tormentas también podrían generar actividad eléctrica y ráfagas de viento. En las costas y el sector marítimo del Pacífico, los vientos podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Las olas oscilarán entre 1.1 y 1.7 metros en el Caribe y entre 0.6 y 2.1 metros en el Pacífico. Las autoridades recomiendan mantener precaución, especialmente durante las tormentas en áreas marítimas.

Las temperaturas máximas estarán entre 26 °C y 30 °C en la mayor parte del país, mientras que los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles bajos y muy altos.