Falta de estacionamientos en San Miguelito; morador de Samaria pide enfocarse en las soluciones

El señor Agustín, morador de Samaria, asegura que los residentes construyeron veredas y espacios para vehículos, y pide que las autoridades busquen alternativas al problema de estacionamiento en San Miguelito.

San Miguelito/El señor Agustín, residente de Samaria, habló sobre la falta de áreas para estacionar vehículos en San Miguelito. Afirmó que los espacios usados por los moradores no fueron hechos por el gobierno. “Esto no fue construido por ningún gobierno”, sostuvo.

El señor Agustín aseguró que la situación se repite en el sector. Dijo que esos espacios fueron usados por los antiguos pobladores “para poder guardar su carro y no dejarlo en el centro de la calle”.

Censo y soluciones para el estacionamiento

El morador pidió un censo. “Antes de venir con este tipo de medidas, las autoridades primero tienen que hacer un censo”, expresó. “San Miguelito, como muchas partes de Panamá”.

“Todos quisiéramos vivir en una buena barriada, en una buena casa con estacionamiento”, manifestó. El morador señaló un área cercana.

Ponga un letrero que diga “estacionamiento al público”, planteó.

El señor Agustín sostuvo que el espacio señalado como público fue construido por los moradores. “No fue construido por el gobierno. Fue construido por nosotros los moradores”, afirmó. También dijo que las veredas de Samaria fueron hechas por habitantes. “Todas estas veredas, todas las veredas de Samaria... fueron construidas por los habitantes”, recordó.

Con información de Heidy Morán.