Una oferta de $3,500 de salario lo llevó a Ucrania: panameño relata cómo logró escapar de la guerra

Edmar Camacho relata que viajó a Ucrania tras recibir una propuesta laboral por Instagram, pero decidió escapar al descubrir que sería enviado al frente y que no le devolverían su pasaporte.

Panamá/Edmar Camacho, uno de los panameños que logró salir de Ucrania, relató que escapó durante la noche junto con otro compatriota y un ciudadano argentino, luego de que le retuvieran el pasaporte y se negaran a traducirle el contrato que había firmado.

Camacho viajó el 27 de junio, cuando se encontraba desempleado. Según su testimonio, fue contactado mediante Instagram y le ofrecieron un salario de $3,500, además de asegurarle que no estaría obligado a ir al frente de batalla.

“Indudablemente, yo sabía cuándo iba”, reconoció. Sin embargo, sostuvo que le habían planteado que realizaría labores de limpieza en lugares donde habían permanecido tropas rusas.

El panameño llegó a Estambul y posteriormente viajó a Polonia, desde donde cruzó la frontera hacia Ucrania junto con un grupo de ocho o nueve personas de diferentes nacionalidades. Al llegar, firmó un documento redactado en ucraniano y español.

Las primeras dudas surgieron cuando intentaron traducir el contrato y no se lo permitieron. Además, les retiraron los teléfonos celulares y los pasaportes.

“Cuando quisimos transcribir el contrato de ucraniano-español, no se nos dejó, porque nos retenían el pasaporte y el celular”, expresó.

Camacho asegura que, aunque solicitó su salida, no quisieron devolverle su documento de viaje. También señaló que el entrenamiento que debía durar un mes fue reducido a unos ocho días antes de enviar a los reclutados al frente.

Escape durante la noche

Ante el temor de ser enviado a una misión, Camacho comenzó a planear su salida junto con otro panameño. Ambos escaparon durante la noche acompañados por un argentino de 57 años.

“Teníamos que caminar casi 12, 15 kilómetros”, contó. Durante el recorrido, se ocultaban entre la vegetación cuando observaban las luces de algún vehículo, debido al toque de queda vigente en Járkiv.

Los tres dejaron sus maletas porque no podían cargarlas durante la huida. Camacho salió de Ucrania sin su pasaporte y recibió asistencia para cruzar la frontera.

“La que me ayudó fue la Cancillería de Panamá en Polonia, el señor Aldo. Por eso pude pasar la frontera”, manifestó.

Camacho permaneció aproximadamente un mes y 20 días en Ucrania. Según su relato, otros siete panameños continuaban en una “casa segura”, procedentes de San Miguelito, Arraiján y Chiriquí.

El entrevistado considera que las circunstancias deben investigarse como una posible situación de trata de personas.

“Allá, directamente sí, porque te quitan el pasaporte. Yo me vine sin pasaporte”, afirmó.

Camacho, de 41 años y con experiencia laboral como marino, admitió que viajó sin comunicarle completamente la decisión a su madre y reconoció que aceptar la propuesta fue un error.

“Fue una mala decisión en el momento, porque me sentía acorralado, en el sentido de que yo no tengo trabajo”, expresó.

La Cancillería había anunciado previamente la salida de Camacho y Efraín Calvo de territorio ucraniano y su traslado hacia Polonia como parte de una operación de asistencia consular.

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