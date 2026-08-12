Segundo aprehendido por reclutamiento de panameños para combatir en la guerra Rusia-Ucrania enfrenta audiencia

Panamá/Una segunda persona indiciada en las investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños enviados a zonas de guerra entre Rusia y Ucrania enfrenta esta tarde una audiencia de imputación de cargos y medidas cautelares en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Plaza Ágora.

El hombre fue aprehendido durante una operación desplegada este martes por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

El Ministerio Público mantiene seis investigaciones abiertas relacionadas con el reclutamiento de panameños en el conflicto bélico.

Se ha informado que el Ministerio Público continúa igualmente con las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer cada caso de familiares que se han acercado a la Cancillería para reportar los casos. De acuerdo con la información recabada, más de 20 personas habrían sido enlistadas para combatir.

Siete panameños retornaron al país la semana pasada con el respaldo de la Cancillería, 5 provenientes de Rusia y 2 de Ucrania.

Información en desarrollo...