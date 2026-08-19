Caja de Seguro Social | Más de 8 mil asegurados cambiaron al nuevo sistema de pensiones

Los reclamos presentados por asegurados del sistema mixto que cuestionan el cálculo de sus futuras pensiones están siendo recopilados por la Dirección de Prestaciones Económicas de la CSS.

Panamá/Un total de 8,323 asegurados decidió cambiarse al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, tras concluir el plazo habilitado por la Caja de Seguro Social (CSS) para que los cotizantes formalizaran su decisión. Esto, luego de que ayer culminara el plazo para que los ciudadanos tomaran una decisión sobre a cuál sistema pertenecer.

Ámbar Moreno, directora nacional de Proyectos de la CSS, reveló que 242,586 personas utilizaron la plataforma para registrar una decisión, ya fuera permanecer en el sistema al que pertenecían o cambiarse al nuevo modelo.

Dentro de ese proceso, 4,493 asegurados formalizaron su permanencia en el sistema mixto. Moreno recordó que quienes no registraron una decisión continuarán en ese sistema, siempre que alcancen la edad de jubilación antes del 1 de marzo de 2032.

Los hombres que cumplan 62 años y las mujeres que alcancen los 57 años después de esa fecha pasarán automáticamente al nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria. Esta condición habría impedido que algunas personas pudieran realizar el cambio mediante la plataforma.

Más de un millón de ingresos en los últimos días

Durante los últimos días del proceso, más de un millón de personas ingresaron a la plataforma, lo que elevó considerablemente el tráfico en la página.

Según Moreno, una de las principales consultas provino de asegurados que creían que estaban obligados a escoger un sistema, pese a que por su fecha de jubilación pasarán automáticamente al nuevo modelo en 2032.

También se recibieron consultas relacionadas con cuotas, aportaciones, salarios, proyecciones de pensión, restablecimiento de contraseñas y cambios de correo electrónico.

CSS revisará reclamos sobre cálculos de pensiones

Los reclamos presentados por asegurados del sistema mixto que cuestionan el cálculo de sus futuras pensiones están siendo recopilados por la Dirección de Prestaciones Económicas de la CSS.

Moreno estimó que las respuestas podrían tardar aproximadamente un mes o más, debido a que la institución también debe atender solicitudes para corregir datos y registros.

Los asegurados que detecten meses o años de cotizaciones no registrados podrán continuar presentando sus reclamos antes de jubilarse. Para sustentar las solicitudes, pueden acudir a las agencias de la CSS y aportar las evidencias correspondientes.

La plataforma permanecerá habilitada para consultar el sistema al que pertenece cada asegurado, la proyección utilizada para tomar su decisión, sus aportaciones, la cantidad de cuotas acumuladas y el historial de movimientos realizados.