Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 | México consolida su dominio en el medallero

México encabeza la tabla con 20 medallas de oro, seguido por Cuba y Colombia, mientras que la anfitriona República Dominicana se mantiene en el quinto puesto.

Panamá/La delegación de México se ha distanciado de manera contundente en la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, alcanzando un total de 50 preseas al momento de redactar esta nota.

Con un desempeño arrollador, el equipo mexicano lidera la tabla con 20 medallas de oro, 16 de plata y 14 de bronce, duplicando prácticamente en títulos dorados a su competidor más cercano.

En la disputa por los siguientes peldaños del podio general, Cuba se sitúa en la segunda posición con 7 medallas de oro y un total de 18 metales. Le sigue muy de cerca Colombia, que ocupa el tercer puesto con 6 preseas doradas, aunque destaca por tener un mayor volumen total de medallas (21) en comparación con los cubanos, gracias a sus 10 trofeos de plata. Venezuela se mantiene en la pelea desde la cuarta casilla con 5 medallas de oro y un acumulado de 19 insignias.

Por su parte, el país anfitrión, República Dominicana, marcha en el quinto lugar del ranking con una cosecha de 4 oros, 4 platas y 10 bronces. En cuanto a la representación de Panamá, la delegación nacional logra sostenerse dentro del Top 10 regional, sumando hasta el momento 1 medalla de oro y 1 de bronce ambas en judo, obtenidas por Némesis Candelo y Kristine Jiménez respectivamente. Otras naciones como Guatemala, Puerto Rico y El Salvador también han logrado destacar en la parte alta de la tabla con 2 medallas de oro cada una.

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La organización del evento, liderada por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y bajo la supervisión de Centro Caribe Sports, reafirma su compromiso de brindar una experiencia de excelencia para los atletas de las 38 delegaciones participantes. Las competencias continúan desarrollándose en diversas disciplinas, que van desde deportes tradicionales como el atletismo y la natación hasta nuevas tendencias como los e-Sports.

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