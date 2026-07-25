Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 | Panamá arrolla a Costa Rica en el debut del baloncesto femenino

Las canaleras exhibieron una efectividad del 83% en tiros de campo para sellar un contundente 70-29 en la Arena Banreservas.

Panamá/En el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la selección femenina de Panamá inició su camino en el Grupo A con una victoria aplastante sobre su similar de Costa Rica.

El encuentro, disputado este sábado 25 de julio en la Arena Banreservas, dejó en evidencia la brecha ofensiva entre ambos quintetos, con un marcador final de 70-29 a favor de las panameñas.

Desde el primer cuarto, Panamá impuso las condiciones del juego, llevándose el parcial inicial 15-12. Sin embargo, la debacle costarricense se acentuó en los periodos siguientes, donde apenas lograron anotar 5, 4 y 8 puntos respectivamente, mientras que el ataque panameño mantuvo una progresión constante de 18, 17 y 20 unidades para cerrar el partido.

Estadísticas clave del encuentro:

Efectividad demoledora: El equipo de Panamá registró una impresionante efectividad del 83% en tiros de campo (30 de 36 intentos), destacando un 90% de acierto en lanzamientos de dos puntos.

El equipo de registró una impresionante en tiros de campo (30 de 36 intentos), destacando un en lanzamientos de dos puntos. Contraste ofensivo: Por el contrario, Costa Rica apenas alcanzó un 43% en tiros de campo y se fue en blanco en el departamento de triples (0 de 5 intentos), mientras que las panameñas encestaron el 57% de sus tiros desde la línea de tres.

Por el contrario, apenas alcanzó un y se fue en blanco en el departamento de triples (0 de 5 intentos), mientras que las panameñas encestaron el de sus tiros desde la línea de tres. Liderazgo individual: Por el bando de las panameñas, la jugadora Sofía Ponce fue la máxima anotadora con 20 puntos , seguida por Lya González con 14 unidades.

Por el bando de las panameñas, la jugadora fue la máxima anotadora con , seguida por Disciplina y defensa: Las estadísticas colectivas reflejaron una defensa panameña sólida que provocó 7 pérdidas de balón en su rival y limitó el juego interior de las "ticas", a pesar de que Costa Rica dominó los rebotes totales 12 a 6.

Con este resultado, Panamá se coloca como líder momentáneo de su grupo, a la espera de su próximo compromiso ante Puerto Rico el 27 de julio. Por su parte, Costa Rica deberá buscar la recuperación frente a Nicaragua en la siguiente jornada para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Juventud y Altura: El Perfil de la Selección de Panamá para Santo Domingo 2026

Con un promedio de edad de 18 años, el quinteto canalero presenta su nómina oficial para el baloncesto femenino en los Juegos Centroamericanos

La delegación de Panamá ha definido la formación de equipo que representa al país en el baloncesto femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Bajo la dirección del estratega Dionisio Gómez, el conjunto panameño apuesta por una mezcla de juventud y presencia física en la pintura para competir en el Grupo A.

La Plantilla Oficial:

El equipo está compuesto por 12 jugadoras, lideradas por su capitana Sofía Ponce:

Bases y Escoltas: La conducción del balón recae en Aylin Villareal , Evelyn Isaac y Lya González (bases), apoyadas por la escolta Gabriela Gómez y la guardia Isabella Aversa .

La conducción del balón recae en , y (bases), apoyadas por la escolta y la guardia . Aleras: En el perímetro destacan Destiny Patrick y Layla Lee .

En el perímetro destacan y . Juego Interior: La potencia debajo del aro está a cargo de María De Gracia, Jehimily Boza, la capitana Sofía Ponce (alas-pívot), junto a las pívots Génesis Parks y Ana Villareal, esta última siendo la jugadora más alta del plantel con 1.86 metros.

Cuerpo Técnico y Detalles Logísticos:

El comando técnico está encabezado por el entrenador Dionisio Gómez, quien cuenta con la asistencia de Alberto Duque y Robert Yonce. Para sus compromisos internacionales, la selección ha definido el color rojo para su uniforme principal (claro) y el color azul para su indumentaria alternativa (oscuro).

Balance del Equipo:

De acuerdo con el reporte oficial del torneo, el equipo panameño presenta un promedio de edad de 18.3 años, lo que subraya un proceso de renovación en el baloncesto femenino nacional. En cuanto a la talla, el promedio de altura del seleccionado es de 1.75 metros, una estadística competitiva para el nivel regional en esta disciplina.

¿Por qué este triunfo es trascendental?

El resultado adquiere un peso especial porque se trata del primer partido que se disputa bajo el nuevo formato Sub-20 en el baloncesto femenino de los JCC, categoría que sustituye a la rama mayor que había definido a campeonas históricas como Colombia (Barranquilla 2018) e Islas Vírgenes de los Estados Unidos (San Salvador 2023). Panamá no tenía antecedente directo en esta modalidad, por lo que la aplastante victoria ante las ticas marca, de forma literal, el primer capítulo de la selección panameña en esta nueva era del certamen.

Lo que viene

Con el triunfo inaugural, Panamá encabeza el Grupo A, que también integran Nicaragua y Puerto Rico. El formato del torneo —ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro, con los dos mejores de cada uno avanzando a semifinales— deja a las Canaleras bien posicionadas, pero el reto real llega ahora: sostener la efectividad mostrada ante Costa Rica frente a rivales que pelearán cada punto por un boleto a semifinales y, eventualmente, por una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Fuente: Portal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026