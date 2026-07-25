Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 | Panamá gana su primera medalla de oro

La abanderada canalera, Némesis Candelo, conquista el primer metal de la delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Panamá/Nuestra abanderada, la judoca Némesis Candelo, le dio a la delegación 🇵🇦 la primera medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse en la prueba de -48kg.

Candelo llegó a la final tras superar en semifinales a la colombiana Erika Lasso, y en la pelea decisiva se impuso a la dominicana Estefanía Soriano para colgarse el oro.

La judoca panameña, quien fue una de las abanderadas de la delegación nacional durante la ceremonia inaugural, había llegado a estos Juegos como campeona vigente de la categoría en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025, condición que ratificó ahora en tierra dominicana con el primer título para la sele de Panamá en esta cita regional.

Desempeño nacional en la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación de ciclismo de Panamá tuvo su debut este sábado en la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta, correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Contrarreloj Masculina (40km)

Carlos Samudio terminó en el lugar 5, con un tiempo de 49:19.16 y un promedio de 48.7 km/h.

Bolívar Espinosa cerró en la posición 11, con marca de 51:52.85 y promedio de 46.3 km/h.

Contrarreloj Femenina (30km)

Wendy Ducreux finalizó en el puesto 13, con tiempo de 46:02.40 y promedio de 39.1 km/h.

Noemy Atencio ocupó la casilla 15, con registro de 46:31.39 y promedio de 38.7 km/h.

El equipo nacional de ciclismo continuará su participación en Santo Domingo 2026 con las pruebas de ruta, programadas para el 1 y 2 de agosto.

La delegación panameña está integrada por 218 atletas, acompañados por 70 entrenadores, 19 especialistas del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, seis profesionales de comunicaciones y cinco integrantes de la jefatura de misión. Nuestra representación competirá en 27 disciplinas deportivas, participando en 39 modalidades y 139 pruebas, reflejando el esfuerzo, la preparación y el espíritu competitivo que distinguen al deporte panameño.

El evento regional se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en diferentes sedes de la nación caribeña, donde nuestros atletas buscarán escribir una nueva página en la historia del deporte nacional.

Con información del COP.