El partido de Netanyahu elige a sus candidatos para las elecciones de octubre

Los primeros resultados se publicarán el martes por la mañana.

Los miembros del partido Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, votaron el lunes para elegir a sus candidatos para las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que esta formación de derecha enfrenta una contienda muy reñida.

Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha gobernado en Israel, pero ahora se encuentra en una posición debilitada.

Intentó llevar a cabo controvertidas reformas judiciales y, desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, ha impulsado la guerra en todo Oriente Medio.

Las encuestas pronostican que el número de escaños parlamentarios del Likud podría caer de 32 a apenas 22.

En las primarias del lunes, los 140.000 afiliados del Likud eligieron a sus candidatos.

Al cierre de la votación, la participación en todo el país se situaba en el 53% de los afiliados, un aumento del 10% con respecto a las últimas primarias de 2022, según un comunicado del partido.

La cifra se considera un barómetro de la movilización de cara a las legislativas.

Los primeros resultados se publicarán el martes por la mañana.