Operativos en Veracruz: Policía realizó más de 2,500 verificaciones y 25 allanamientos

Los operativos continuarán en diferentes puntos de Veracruz con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la convivencia pacífica.

Veracruz, Arraiján/La Policía Nacional intensificó durante los últimos días los operativos de seguridad en el corregimiento de Veracruz, Panamá Oeste, con más de 2,500 verificaciones de personas, 25 allanamientos y 27 puntos de control, como parte de las acciones desarrolladas desde el pasado miércoles hasta este domingo.

El mayor Raúl Centeno informó en Noticias AM este lunes 28 de septiembre que los operativos se realizaron en distintos sectores del corregimiento, con participación de agentes policiales, el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial y la Inteligencia Policial.

Durante las diligencias se logró la aprehensión de una persona con un arma de fuego, otra vinculada a sustancias ilícitas, además de la captura de personas requeridas mediante dos oficios de conducción y un oficio por tentativa de homicidio.

Centeno destacó que durante los días de operativo no se registraron hechos de violencia en el sector.

Las acciones incluyeron operativos profilácticos y recorridos en sectores como Koskuna, Costa del Sol, Loma de Cuipo, La Represa, Loma de Juan y Rincón.

El mayor señaló que uno de los delitos que más se registra en Veracruz es la violencia doméstica.

Además, confirmó que, siguiendo las directrices del director de la Policía Nacional y como parte del Plan Firmeza, se han identificado varias células delictivas, a las cuales se les mantiene bajo seguimiento mediante labores de inteligencia.

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La Policía Nacional anunció que estos operativos continuarán en diferentes puntos de Veracruz con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la convivencia pacífica.

En cuanto a la posibilidad de establecer un toque de queda en el corregimiento, Centeno confirmó que la Policía ha sostenido reuniones y acercamientos con las autoridades locales de Arraiján, incluida la alcaldía y la gobernación.

Sobre este tema, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, afirmó la semana pasada, que la Policía Nacional está dispuesta a apoyar la implementación de la medida, pero aclaró que la decisión corresponde a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Ábrego explicó que el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional no pueden establecer por cuenta propia un toque de queda, debido a que corresponde a las autoridades locales determinar este tipo de restricciones, incluyendo aquellas dirigidas a menores de edad.

El ministro consideró que una eventual medida podría contribuir a reforzar la seguridad en Veracruz y mencionó como referencia una experiencia anterior en San Miguelito, donde el toque de queda se aplicó durante un período de entre 15 y 20 días.