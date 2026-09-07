Ruina y desolación en sitio de boda en Irán supuestamente golpeado por bombardeos de EEUU

Frente a una casa en el sur de Irán hay fotos familiares y objetos apilados en un patio, sacados de las ruinas de lo que según las autoridades fue un bombardeo estadounidense que mató a cinco personas que llegaron a celebrar una boda.

La pareja aún no había llegado cuando ocurrió la explosión en la casa de la familia Malahi, la noche del martes en Kuhestak, contaron familiares a la prensa iraní. Pero decenas de personas ya se encontraron en el sitio en espera del inicio de las festividades.

La magnitud de la destrucción era evidente, según periodistas de la AFP que visitaron el sitio el domingo, bajo supervisión de las autoridades iraníes.

El techo de una de las habitaciones estaba colapsado y los muros de un corredor tenían grietas profundas. Todas las ventanas estaban rotas y la cocina quedó hecha un desastre. En una habitación había zapatos apilados, mientras en un muro se observaba un enorme agujero. Parte del exterior del edificio estaba tiznado por el fuego.

Entre los muertos hay un niño de cuatro años y tres mujeres, una de las cuales falleció en el hospital, así como un hombre, además de unos 70 heridos.

Casas evacuadas

Kuhestak, un pequeño pueblo costero acostumbrado al sonido del oleaje del estrecho de Ormuz, se vio impactado por el estruendo de las explosiones cuando Estados Unidos bombardeó el sur de Irán el 1 de septiembre.

El domingo, trabajadores removían los restos de una torre de telecomunicaciones derribada en los ataques. La torre de unos 15 metros de altura se encontraba cerca del puerto de la localidad ya unos 100 metros de la casa donde se celebraba la boda.

Un edificio técnico y administrativo del mismo complejo también resultó gravemente dañado. Se observaron numerosas esquirlas en las zonas circundantes, incluso en la cima de un local comercial cercano a la torre, y varias casas fueron evacuadas.

En el puerto de Kuhestak resultaron dañados el muelle y una barcaza grande.

Las autoridades iraníes han culpado a Estados Unidos por el bombardeo durante la boda, y su poder judicial señaló que se utilizaron municiones de precisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo calificó como un "crimen de guerra".

Washington no ha aceptado la responsabilidad por el ataque, pero indicó que investiga lo ocurrido y asegura que no atacó intencionalmente a civiles. Autoridades estadounidenses señalaron que sus fuerzas armadas han atacado infraestructuras de comunicación y militar en la zona.