Trabajos de mantenimiento reducirán capacidad de la potabilizadora de Monte Esperanza este domingo

Los trabajos se desarrollarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. , período durante el cual la planta operará al 64% de su capacidad .

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá informó que este domingo 27 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento programado en la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, lo que provocará una disminución temporal en el suministro de agua potable.

Los trabajos se desarrollarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., período durante el cual la planta operará al 64% de su capacidad.

El canal de Panamá advirtió que esta reducción podría generar una disminución en el flujo de agua potable en los sectores abastecidos por la instalación, por lo que recomendó a los usuarios adoptar medidas preventivas para evitar mayores inconvenientes.

Según la entidad, las labores forman parte del mantenimiento necesario para garantizar la adecuada operación y confiabilidad de la planta.

El Canal indicó además que los trabajos fueron coordinados con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con el objetivo de adoptar las medidas correspondientes y mantener informada a la población.

Una vez concluyan las labores, la planta retomará sus operaciones y el servicio de agua potable se restablecerá de manera gradual.